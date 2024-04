La Fiorentina torna in campionato contro il Sassuolo

- Pubblicità -

La Fiorentina deve subito assorbire l’eliminazione dalla Coppa Italia e, dato che giovedì ci sarà la prima semifinale di Conference League, deve fare risultato contro il Sassuolo, squadra che qualche anno fa si proponeva come sorpresa del campionato che, invece, quest’anno rischia la retrocessione.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano conferma Terracciano in porta, sulle fasce pronti i giovani Kayode e Parisi, al centro rifiaterà Ranieri in favore di Martinez Quarta con Milenkovic. Bonaventura non è ancora al meglio, dovrebbe essere in campo Arthur e con lui più Duncan di Mandragora. Verso un iniziale riposo pure Nico Gonzalez e Belotti. Saranno probabilmente sostituiti da Ikone e Kouame. Beltran e Sottil completano il reparto offensivo, anche se nelle ultime ore Barak sembra aver superato l’argentino per una maglia da titolare.

Il dubbio più grande in casa Sassuolo riguarda la sostituzione di Laurienté. Ballardini dovrebbe schierare Consigli in porta e la difesa a quattro con Toljan, Erlic, Ferrari e Viti (o Doig) con il ritorno a centrocampo di Obiang e Racic. In avanti, alle spalle dell’unica punta Pinamonti, Volpato e Thorstvedt in vantaggio sulla concorrenza, a sinistra è sfida tra Bajrami, Volpato e Ceide per prendere il posto di Laurienté con l’albanese leggermente favorito.