Elezioni Toscana, eletti e preferenze ai candidati di Pisa

Due conferme a suon di preferenze e una new entry leghista. Ecco chi sono gli eletti della circoscrizione di Pisa in consiglio regionale al termine delle elezioni regionali 2020 della Toscana, con le preferenze raccolte da tutti i candidati.

I due consiglieri uscenti Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo si guadagnano la conferma del seggio facendo il pieno di voti. La consigliera di Capannoli ottiene ben 15.132, seconda miglior prova individuale di tutte le elezioni. Anche Mazzeo risulta uno dei più votati in assoluto con 12.294 preferenze. Possibile che per almeno uno di loro – con Nardini in pole – Eugenio Giani trovi un incarico nella prossima giunta regionale. Nel caso sono pronti a subentrare i primi dei non eletti del Pd, Andrea Pieroni e Barbara Frosini.

Il terzo seggio della circoscrizione di Pisa va invece a Elena Meini della Lega, con 5.632 preferenze.

Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Pisa con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.

Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Pisa

Europa Verde Progressista Civica Brogi Andrea 486 Guidi Alessandra 310 Lugano Marta Glenda 131 Memmo Vincenzi Gaia 109 Pardini Luca Fidia 89 Froli Gianluca 80 Nicoli Roberto 44 Partito Democratico Nardini Alessandra 15.043 Mazzeo Antonio 12.211 Pieroni Andrea 5.978 Frosini Barbara 4.412 Lunardi Giancarlo 2.646 Scognamiglio Maria 1.992 Signorini Fiorella 837 Galeotti Carlo 679 Svolta! Meloni Elisa 225 Damiani Fabrizio 79 Aconito Mirko 57 Alticozzi Lucio 48 Borrello Anna Chiara 22 Vasselli Claudia 20 Sinistra Civica Ecologista Malacarne Paolo 5.408 Boschi Chiara 1.582 Luzzati Tommaso 567 Rughi Alice 474 Ferri Maria 463 Turini Graziano 434 Catalanotto Elisabetta 428 Gigli Zaccarias 111 Italia Viva – +Europa Fedeli Leonardo 1.317 Eligi Federico 1.200 Sonetti Massimiliano 806 Dani Giulia 314 Bianchi Bandinelli Paparoni Maria Elena 279 Magnani Maria Caterina 210 Mencacci Franca 198 Ali’ Riccardo 119 Orgoglio Toscana Per Giani Presidente Fidanzi Paolo 362 Nieri Ilaria 343 Guidi Silvia 130 Bacci Giulia 94 Fasano Sergio 80 Neri Nadio 60 Petralli Simone 51 Manzoni Nadia 51 Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Bagnoli Matteo 4.175 Petrucci Diego 3.917 Cicala Benedetta 1.635 Munno Sandra 1.453 Bonta’ Johann 656 Scocca Antonella 619 Busiello Chantal 339 Ticciati Roberto 264 Lega Salvini Premier Meini Elena 5.610 Bargagna Alessandro 2.960 Boggi Ilaria 2.527 Gambaccini Gianna 2.431 Gabbriellini Gabriele 1.933 Calvetti Maria Beatrice 1.683 Frullano Giovanni 1.481 Tecce Antonio Pericle 1.437 Toscana Civica Per Il Cambiamento Bassini Antonella 312 Gambini Gianluca 229 Baldi Flavio 173 Bacci Lorenzo 173 Zocchi Daniela 97 Gemignani Raffaello 66 Iones Vincenza 49 Sadouk Awatif 45 Forza Italia – Udc Mattolini Leonardo 833 Buscemi Riccardo 374 Mannari Elena 285 Benotto Gabriele 264 Ciampi Patrizia 207 Gabellieri Lisa 133 Matteucci Giovanna 74 Buonfiglio Pasqualino 66 Movimento 5 Stelle Lauricella Luca 1.444 De Biasi Sara 1.225 Mazzei Andrea 616 Baronti Anna 591 Favilla Patrizia 424 Bonadio Emanuele 375 Mannini Gianfranco 331 Toscana A Sinistra Bontempelli Sergio 1.003 Cavallini Laura 586 Bruno Giovanni 325 Palagi Carlotta 322 Vangieri Daniella Dominica 252 Gariano Luigi 232 Stampacchia Mauro 116 Gazineo Claudia 99 Partito Comunista Dal Canto Chiara 257 Sale Francesco 241 Santerini Nicolo’ 80 Balestra Erica 56 Fogli Paride 43 Roncucci Ambra 38 Calafiore Corrado 37 Pollastrini Vanda 34 Partito Comunista Italiano Andreoli Patrizio 194 Mango Lucia 75 Balisciano Marialuisa 68 Fagiolini Fabrizio 60 Salvetti Graziella 45 Gasperini Luigi 34 Movimento 3V Libertà Di Scelta Ortolani Rossella 186 Teodori Luca 63 Unisoni Claudia 52 Becagli Fabio 40

Pisa, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione