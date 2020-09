Elezioni Toscana, eletti e preferenze ai candidati di Siena

Tre seggi, tutti alla maggioranza. Due al Partito democratico e uno a Italia Viva. Ecco chi sono gli eletti della circoscrizione di Siena al termine delle elezioni regionali 2020 e le preferenze raccolte da tutti i candidati.

Ottiene uno dei migliori risultati in assoluto in termini di preferenze il colligiano Simone Bezzini, consigliere regionale uscente ed ex presidente della provincia di Siena. Per lui 13.999 voti e un seggio sicuro in consiglio, in attesa di capire se l’ottimo risultato personale potrà valergli un incarico di maggiore responsabilità, magari nella nuova giunta regionale guidata da Eugenio Giani.

In consiglio anche Anna Paris, docente di economia aziendale all’Università di Siena e candidata come indipendente nel Partito democratico. Per lei 4.598 preferenze. La prima dei non eletti è Elena Rosignoli (4.315 voti) che resta in attesa di eventuali novità da parte di Bezzini: un suo incarico le aprirebbe le porte del consiglio.

Da Siena arriva anche uno dei due seggi di Italia Viva. Sarà il renziano Stefano Scaramelli, anche lui consigliere uscente, a occuparlo (4.175 preferenze).

Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Siena con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.

Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Siena

Partito Democratico Bezzini Simone 13.999 Paris Anna 4.598 Rosignoli Elena 4.315 Salviucci Elena 1.736 Mezzedimi Giovanni 971 Betti Stefano Giuseppe 457 Svolta! Suglia Silvia 112 Baldi Massimo 48 Chiari Lorenzo 22 Vasselli Claudia 20 Sinistra Civica Ecologista Bettini Loriana 607 Galluzzi Paolo 497 Valiani Paolo 310 Innocenti Nicoletta 298 Dionori Fabio 272 Gennari Marina 265 Italia Viva – +Europa Scaramelli Stefano 4.175 De Marco Filomena 749 Contucci Eleonora 617 Piomboni Paola 558 Loia Antonio 471 Mariani Federico 250 Europa Verde Progressista Civica Poggialini David 416 Cella Laura 218 Patelli Cristina 109 Vitiello Giuseppe 41 Verderosa Gaetano 40 Orgoglio Toscana Per Giani Presidente Garosi Luciano 520 Manganelli Antonio 468 De Angelis Giuliana 410 Maggi Nadia 363 Ciacci Francesco 313 Moretti Michela 294 Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Pagni Riccardo 2.647 Magi Barbara 2.129 Bargi Angela 1.285 Trabalzini Eros 1.231 Rosso Lorenzo 828 Daniello Ripalta 293 Forza Italia – Udc Castellani Fabio Massimo 668 Raponi Maria Concetta 338 Tondi Andrea 266 Guerrini Michela 207 Bilenchi Roberto 187 Cervigni Lucia 161 Lega Salvini Premier Galligani Riccardo 4.359 Zari Rosanna 1.980 Almerico Laura 714 Burzi Katia 498 Pinzuti Andrea 476 Fantuzzi Luca 449 Toscana Civica Per Il Cambiamento Appolloni Francesca 724 Buraschi Gianna 170 Marrocchesi Paolo 140 Bartali Paolo 123 Sisi Nicola 62 Angeloni Alessandra 54 Movimento 5 Stelle Panti Alessandro 1.168 Buricchi Marisa 640 Rescigno Cristina 501 Papei Claudio 326 Toscana A Sinistra Bettini Fiorenza 416 Vittori Michele 367 Valentini Lia 302 Fondelli Roberto 195 Pirri Maria Sabrina 187 Pinassi Michele 132 Partito Comunista Italiano Cresti Claudio 131 Mancianti Marcella 52 Rossi Pietro 34 Bruni Francesca 33 Angelillo Domenico 20 Fabozzi Teresa 20 Partito Comunista Bettollini Nicola 180 Lia Deborah 75 Piergentili Claudio 47 Cei Giulia 34 Cagnoli Silvia 29 Fiaschini Giorgio 27 Movimento 3V Libertà Di Scelta De Lucia Maria Rosaria 92 Bandini Luca 62 Costa Marianna 59 Politi Gianfranco 26

Siena, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione