A Firenze le “Scatole di Natale 2021”, regalo solidale per chi ha bisogno

Con il 2021 a Firenze torna la raccolta delle “Scatole di Natale”, dedicata ai bambini e alle bambine delle famiglie più in difficoltà. Un invito alla cittadinanza a compiere un gesto benevolo e altruistico per rendere il Natale un periodo di gioia per i più piccoli che vivono situazioni di disagio.

Scatole di Natale 2021: come funziona e come donare a Firenze

L’iniziativa è rivolta in particolare ai bambini, ma tutti possono partecipare preparando un pacchetto con all’interno un regalo nuovo (ad esempio un giocattolo o un libro), un biglietto di auguri e dei dolcetti. Sulle scatole di Natale andrà poi specificata la fascia di età dei bimbi a cui sono destinate: una volta consegnate nei punti di raccolta entro il 18 dicembre 2021, le Reti di solidarietà dei 5 Quartieri di Firenze recapiteranno questi doni solidali direttamente alle famiglie più bisognose.

Il progetto, che coinvolge varie realtà del territorio e i 5 Quartieri fiorentini, ha visto negli anni passati un’altissima adesione, dimostrando che la solidarietà e la generosità sono le vere protagoniste del periodo delle feste.

Punti di raccolta

L’iniziativa è attiva fino al 18 dicembre 2021 e la consegna delle Scatole di Natale può avvenire nei seguenti punti di raccolta:

Quartiere 1- via dell’Anguillara, 2r

Quartiere 2- via Luna 16

Quartiere 3 – p.zza Elia dalla Costa 33

Quartiere 4- piazzetta Sansepolcro 7/4

Quartiere 5- via Reginaldo Giuliani, 115/N

Un progetto, dopo quello del giocattolo sospeso, che porta un sorriso a chi ne ha bisogno. Per maggiori informazioni sulle Scatole di Natale 2021 è possibile consultare il sito internet del Comune di Firenze.