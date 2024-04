Sciopero 11 aprile in Toscana: autobus, treni e tramvia di Firenze

- Pubblicità -

Quattro ore di sciopero anche in Toscana giovedì 11 aprile 2024 per i mezzi pubblici: a rischio i treni (sia quelli a lunga percorrenza Frecce e Italo, sia i regionali di Trenitalia), gli autobus di Autolinee Toscane e la tramvia di Firenze. La mobilitazione è stata indetta da FILT CGIL e UIL Trasporti, per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro, una riforma fiscale e un nuovo modello sociale di impresa. Tra le varie rivendicazioni il superamento dei subappalti, una maggiore formazione, la riduzione delle tasse sul lavoro e il rinnovamento del sistema produttivo. Le modalità risultano diverse a seconda del settore. Lo stop sarà scacchiera: i primi a fermarsi saranno i treni, poi la protesta riguarderà i tram fiorentini e infine in serata i bus. Ecco nel dettaglio gli orari dello sciopero dell’11 aprile.

Sciopero dei treni in Toscana l’11 aprile 2024

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero nazionale è stato indetto dalle ore 9.01 di giovedì 11 aprile 2024 fino alle 13: in questa fascia oraria sono previsti disagi anche in Toscana, per i convogli a lunga percorrenza, come le Frecce, e per quelli regionali di Trenitalia. In base all’adesione del personale saranno possibili cancellazioni, ritardi o cambi di itinerario. Il gruppo FS ha fatto sapere che “L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Sul sito di Trenitalia si trova la lista dei treni garantiti in caso di sciopero, sia quelli nazionali sia per quelli regionali in Toscana. La protesta riguarderà anche i lavoratori di Italo, che ha pubblicato sul suo sito l’elenco dei convogli garantiti (qui il pdf).

Sciopero degli autobus in Toscana

Orari diversi invece per lo sciopero degli autobus di Autolinee Toscane, che si fermeranno nella serata di giovedì 11 aprile, dalle 18 alle 22, in tutta la regione, compresa la città di Firenze. I disagi per i passeggeri dipenderanno dall’adesione dei lavoratori alla protesta, che nell’ultimo sciopero indetto per 4 oro dalla Cgil è stata del 17,88%. Gli impiegati e gli operai si asterranno dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno di lavoro. Per informazioni e aggiornamenti: www.at-bus.it, call center 800 14 24 (dalle ore 6 alle 24).

Sciopero della tramvia di Firenze: gli orari dell’11 aprile

Altra fascia oraria per la tramvia di Firenze, che sarà interessata dallo sciopero dalle ore 13.01 alle 17.00 di giovedì 11 aprile. Gest, che cura il servizio, ha fatto sapere che per mobilitazioni precedenti indette da FILT CGIL e UIL Trasporti la percentuale di adesione è stata del 10% nel settore movimento. Per aggiornamenti www.gestramvia.it e canali social della società.

Gli orari in sintesi

Ricapitolando ecco gli orari della sciopero dell’11 aprile in Toscana:

Treni – sciopero dalle 9.01 alle 13.00

– sciopero dalle 9.01 alle 13.00 Tramvia di Firenze – sciopero dalle 13.01 alle 17.00

– sciopero dalle 13.01 alle 17.00 Autobus di Autolinee Toscane – sciopero dalle 18.00 alle 22.00