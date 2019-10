Una giornata di passione, anche a Firenze, per lo sciopero generale del 25 ottobre 2019 indetto a livello nazionale dai sindacati di base CUB e SGB, che riguarderà tra le altre cose il settore dei trasporti con possibili disagi per chi si sposterà a bordo dei bus Ataf e dei treni regionali e a lunga percorrenza. Ecco quindi le modalità, gli orari della mobilitazione e le fasce di garanzia.

Sciopero dei treni del 25 ottobre 2019 in Toscana e a Firenze: i convogli garantiti

Per il personale di Trenitalia lo sciopero di 24 ore è stato indetto dalle 21.00 di giovedì 24 fino alle 21.00 di venerdì 25 ottobre 2019. Si potranno quindi verificare ritardi, variazioni delle corse e cancellazioni, comunica il Gruppo Ferrovie dello Stato. Per quanto riguarda il trasporto regionale in Toscana i treni garantiti in caso di sciopero sono quelli che circolano dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Sul sito di Trenitalia la lista dei treni garantiti in Toscana (in pdf).

In occasione dello sciopero del 25 ottobre 2019 i treni a lunga percorrenza in partenza e transito da Firenze potrebbe subire variazioni, anche per quanto riguarda i collegamenti effettuati da Italo (qui il documento pdf con i treni garantiti tra giovedì e venerdì)

Informazioni online sui siti di Trenitalia e Italo o chiamando il call center Trenitalia 89.20.21 e il numero verde 800.892021, per Italo il call center 89.20.20 e Pronto Italo 06.0708.

Sciopero dei bus Ataf a Firenze (e di Autolinee Toscane)

Lo sciopero generale di venerdì 25 ottobre 2019 a Firenze interessa anche gli autisti dei bus Ataf che incroceranno le braccia dalle ore 6.00 alle 9.15, dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 fino al termine del servizio. Garantite quindi le fasce di garanzia nella prima parte della mattinata e nella finestra oraria intorno all’ora di pranzo. Ataf Gestioni, in una nota, informa che nell’ultimo sciopero indetto dai sindacati autonomi l’adesione è stata del 14,64% del personale viaggiante.

Gli autisti dei pullman extraurbani gestiti da Autolinee Toscane sono interessati dallo sciopero venerdì 25 dalle dalle ore 8.15 alle 12.30 e dalle ore 14.30 a fine turno.

I voli all’aeroporto di Firenze

Nel settore del trasporto aereo la mobilitazione è stata indetta per tutta la giornata di venerdì 25 ottobre. Alitalia ha annunciato, a livello nazionale, la cancellazione di 200 voli. L’aeroporto di Firenze invita i passeggeri a consultare la sezione dei voli in tempo reale sul sito internet dello scalo oppure a contattare la compagnia aerea con cui si viaggia.

I motivi dello sciopero generale del 25 ottobre

I sindacati CUB (confederazione unitaria di base) e SGB (sindacato generale di base) hanno proclamato questa mobilitazione generale di 24 ore, che riguarda tutti i settori pubblici e privati (anche la scuola e la sanità) per chiedere tra le altre cose l’aumento degli stipendi e delle pensioni, un taglio delle tasse sul lavoro, l’abolizione del Jobs Act e della legge Fornero, il superamento dei contratti precari, un piano nazionale di risanamento e difesa dell’ambiente e del territorio.