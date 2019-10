Eventi a Firenze nel weekend (25, 26, 27 ottobre 2019)

Il meteo promette un’estate fuori stagione, ma sul fronte degli eventi, questo weekend a Firenze siamo già immersi nell’autunno, con tante cose da fare in città e nei dintorni: mercatini, castagne e concerti tra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019. Ecco la nostra guida al fine settimana, con le migliori proposte in calendario.

Per chi cerca lavoro: Jobbando

Tra gli eventi di questo weekend a Firenze, venerdì 25 al Tuscany Hall torna l’appuntamento con Jobbando, la fiera dove domanda e offerta di lavoro si incontrano. Presenti oltre 60 aziende con 250 posizioni aperte per cui è possibile candidarsi. Previsti anche workshop formativi, revisione del curriculum, spazi di orientamento. L’ingresso è gratuito con registrazione online. Nel nostro articolo tutte le informazioni su Jobbando 2019.

Ultimo fine settimana per Florence Biennale 2019

Domenica si chiude Florence Biennale 2019, uno tra gli eventi dell’arte contemporanea più seguiti in città con oltre 700 artisti e designer. Tra gli eventi in programma questo weekend dentro la Fortezza da Basso di Firenze segnaliamo la consegna del premio “Leonardo da Vinci” alla carriera alla graphic designer Paula Scher (sabato 26 ottobre ore 11.00) , la performance dell’artista macedone Igor Josifov (sabato ore 18) l’aperitivo ad arte con le sculture di formaggio di Silvestro D’Andrea (sabato ore 18.00) e la premiazione degli artisti in gara (domenica 27 ottobre ore 10.0 per la sezione arte, ore 15.00 per quella dedicata al design).

Nel nostro approfondimento informazioni, orari e biglietti della Florence Biennale 2019.

I mercati del weekend

Come sempre nel fine settimana fiorentino non mancano le occasioni di shopping. In piazza dei Ciompi prosegue il calendario mensile dei mercatini (sabato e domenica quello di fumetti e dischi), mentre nell’ex Conventino di via Giano della Bella, in Oltrarno, si svolge la mostra mercato di arte e fiori (sempre sabato e domenica). Domenica 27 torna poi la fiera in viale Europa, con banchi nei controviali e negozi aperti, per l’evento organizzato dal Centro commerciale naturale insieme all’UAI – unione artigiani italiani di Firenze.

Linux day 2019 a Firenze, eventi alla Bibliotecanova

Per gli appassionati di tecnologia questo weekend anche a Firenze si svolgono eventi e incontri per il Linux Day 2019: nel pomeriggio di sabato 26 ottobre la Bibliotecanova dell’Isolotto ospita un lungo programma di iniziative. Dalle ore 15.00 alle 19.00 una serie di mini-conferenze gratuite per scoprire i software liberi per pc e smartphone, oltre a laboratori di stampa 3D e di robotica programmabile. Più informazioni sul sito di Libera Informatica.

Firenze, fine settimana a teatro

Ricco il cartellone di eventi nei teatri di Firenze durante il weekend. Al Puccini sabato 26 ottobre la saga di Harry Potter viene riassunta in soli 70 minuti di risate per la fortunata parodia “Potted Potter”, scritta da Daniel Clarkson e Jefferson Turner e che dal 2007 macina successi in tutta Europa (biglietti da 25 euro). Ultime date al Teatro di Rifredi per “Tebas Land”, il testo di Sergio Blanco nella prima produzione italiana firmata da Angelo Savelli (in programma ogni giorno fino a domenica 27 ottobre, biglietti da 17,50 euro).

Al Teatro di Cestello è protagonista invece il tango con il sodalizio tra Donatella Alamprese con i musicisti Tony Pezzanov e Marco Giacomini (sabato 26 e domenica 27, biglietto intero 18 euro).

Gli eventi del weekend a Firenze: i concerti (25-26-27 ottobre 2019)

Un weekend pieno di musica al Teatro Verdi di Firenze: si parte venerdì 25 con il concerto di inaugurazione della stagione dell’Orchestra della Toscana, per proseguire sabato 26 con il duo Stefano Bollani e Chuco Valdés protagonisti di uno spettacolo tra jazz e improvvisazione. Infine domenica 27 ottobre la “prima” di Alberto D’Urso, il giovane cantante vincitore dell’ultima edizione del talent show Amici.

Sempre sul fronte dei concerti all’Auditorium Flog continua il festival Musica dei popoli, venerdì 26 con la Sun Ra Arkestra e il gruppo James Brandon Lewis 5th, mentre sabato 26 ottobre sul palco del Poggetto arriva la leggenda della musica etiope Girma Bèyènè insieme agli Akalé Wubé.

Di tutt’altro genere i concerti in programma nel fine settimana al Viper Theatre, dove venerdì 25 ottobre fa tappa il tour di addio del gruppo Folkstone, che unisce il metal a strumenti acustici tradizionali come cornamuse, bombarde e flauti. Sabato 26 invece sempre nel club di via Pistoiese arriva il giovane trapper Tredici Pietro, al secolo Pietro Morandi (figlio di Gianni Morandi e Anna Dan).

Al Glue concept space di viale Franchi, sabato 26, i live del gruppo Zambra che presenta il nuovo lavoro “Prima punta”, del progetto Eileen Sol e della band fiorentina Le Pietre dei Giganti (ingresso gratuito per i soci Glue/US Affrico).

Chiudiamo il capitolo dedicato ai concerti del weekend a Firenze, con la classica: domenica 27 ottobre alle ore 20.00 prende il via la stagione sinfonica 2019/2020 del Teatro del Maggio musicale fiorentino con il concerto diretto da Emmanuel Krivine che propone un tributo a Hector Berlioz.

Fuori Firenze: finali dei mondiali Ferrari 2019 al Mugello Circuit

Per gli appassionati di motori e del Cavallino rampante, questo è il fine settimana delle finali 2019 dei Mondiali Ferrari all’autodromo del Mugello di Scarperia. Il programma, iniziato il 24 ottobre e che prosegue fino a martedì 29, prevede prove, qualifiche e gare del finale di stagione, intervallate dalla presenza in pista delle Ferrari che hanno fatto storia.

Attesissimo domenica 27 ottobre il Ferrari show con la partecipazione della scuderia di Formula 1 e con le monoposto impegnate in un’esibizione lungo i 5 km di circuito. Nel paddock del Mugello Circuit iniziative per grandi e piccoli. Informazioni e biglietti sul sito ufficiale di Ferrari Races.

Sagre ed eventi del weekend nei dintorni di Firenze, tra castagne e tartufo (27 ottobre 2019)

Nei dintorni di Firenze, nonostante il caldo anomalo, sono tanti gli eventi culinari dedicati ai frutti dell’autunno. Domenica 27 ottobre a Marradi si conclude la sagra delle castagne e del marron buono con stand gastronomici per assaporare i piatti tipici a base di castagne, dalle torte ai tortellini fino ai marron glacé, oltre a mercatini di prodotti locali, artisti di strada, musica, spettacoli. Sempre domenica ultimo appuntamento con la sagra del marrone a Palazzuolo sul Senio e a Castagno D’Andrea (San Godenzo) con mercato dei produttori locali, incontri, musica ed escursioni.

Nel centro storico Barberino di Mugello torna invece protagonista il tartufo, sabato 26 e domenica 27 ottobre, per la 15esima mostra mercato del tartufo bianco e nero che mette in piazza stand, mercatini e spettacoli. Tartufesta infine a Montaione, domenica 27 ottobre: protagonisti i cooking show di chef stellati,le degustazioni, il mercato di prodotti agricoli del territorio e dell’artigianato e per finire, alle 19.00, brindisi al tartufo in piazza della Repubblica.