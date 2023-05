Sciopero degli autobus a Firenze il 26 maggio: gli orari

- Pubblicità -

A Firenze venerdì 26 maggio 2023 è stato indetto dall’Usb, all’interno di una mobilitazione per tutti i settori, uno sciopero degli autobus e quindi sarà una giornata molto complessa dal punto di vista del traffico. In città infatti, tra i cantieri della tramvia e il normale traffico, uno sciopero come quello del 26 maggio può davvero portare a numerose criticità.

Gli orari dello sciopero degli autobus a Firenze per il 26 maggio

Lo sciopero degli autobus del 26 maggio, come spiegato da Autolinee Toscane, non riguarderà solo Firenze ma anche le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. In tutte le zone avrà le seguenti fasce orarie: gli autisti incroceranno le braccia dalle ore 00.01 alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore alle ore 12.29 e dalle 14.30 a fine servizio. Le fasce di garanzia saranno quindi comprese tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

La mattinata sarà forse la fascia oraria più complessa perché anche dalle 8.15 ci possono essere studenti, così come i lavoratori. Stessa cosa per la fascia del tardo pomeriggio: la chiusura degli uffici muove sempre molte persone, che stavolta saranno costrette a prendere la macchina. La protesta riguarderà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelle delle biglietterie. La regolarità delle corse fuori dalle due fasce di garanzia dipenderà dall’adesione del personale all’agitazione. Lo sciopero del 23 maggio non interesserà invece la tramvia di Firenze: Gest non ha comunicato modifiche al servizio.

I motivi della protesta e le informazioni

La protesta con lo sciopero degli autobus a Firenze per il 26 maggio è stata indetta dall’Usb per “rilanciare la piattaforma contrattuale del settore Tpl inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali”, contro “le privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, il susseguirsi di rinnovi contrattuali ‘farsa’ in cambio della crescente svendita dei diritti”. I lavoratori lamentano anche “gravose responsabilità senza adeguati livelli di sicurezza, con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell’attuale crisi economica e del carovita”. L’ultimo sciopero degli autobus a Firenze e in Toscana risale allo scorso 8 marzo.

Per informazioni, Autolinee Toscane invita i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.