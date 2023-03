L’8 marzo sciopero di treni e autobus in Toscana

- Pubblicità -

Anche in Toscana l’8 marzo 2023 è stato indetto uno sciopero di treni e autobus, nell’ambito di una mobilitazione nazionale proclamata dai sindacati di base Usb, Cub, Cobas e Sgb che riguarda tutti i settori. Naturalmente per Firenze sarà una giornata caotica, visto il traffico e anche i lavori per la tramvia che complicano la circolazione.

Lo sciopero dei treni in Toscana per l’8 marzo 2023: gli orari

L’8 marzo è stato dunque indetto uno sciopero dei treni anche in Toscana: l’agitazione del gruppo Fs italiane è valido dalle ore 21 del 7 marzo fino alle ore 21 del giorno successivo, 8 marzo. I treni regionali potranno subire variazioni ma è importante precisare che sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. I treni a lunga percorrenza, come per esempio l’Alta velocità, non subiranno modifiche. Sul sito di Trenitalia si trova la lista dei treni garantiti in caso di sciopero. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la sezione Infomobilità sul sito di Trenitalia oppure chiamare il call center al numero 800 89 20 21.

Lo sciopero degli autobus in Toscana e a Firenze per l’8 marzo

Lo sciopero in Toscana dell’8 marzo non è solo dei treni ma riguarda anche gli autobus, mentre al momento non sono state annunciate modifiche al servizio della tramvia di Firenze. Per i bus, come riporta una nota di Autolinee Toscane, sarà garantito in due fasce orarie, che saranno uguali per tutta la regione. Si tratta della fascia tra le 4.15 e le 8.14 e di quella tra le 12.30 e le 14.29. L’agitazione coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie: per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. Per info è attivo il numero verde 800142424 oppure è possibile consultare sito www.at-bus.it.

La motivazione dello sciopero

L’agitazione è stata indetta da Usb, Cub, Cobas, Sgb, e Us in occasione della giornata internazionale di lotta contro la violenza e ogni discriminazione di genere. Ci si riferisce al peggioramento della condizione generale di vita delle donne in ambito sociale, familiare, culturale. Le rivendicazioni che hanno portato allo sciopero generale dell’8 marzo riguardano ad esempio “salute e sicurezza, parità salariale, mancanza di servizi pubblici e gratuiti, tagli alle risorse per la scuola pubblica, sanità pubblica, violenza sulle donne e femminicidi, attacco al diritto di libera scelta in tema di maternità o aborto”. Lo sciopero è generale e, viene sottolineato, “contro il governo Meloni”: riguarderà anche lavoratori del settore pubblico e privato. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, quello dell’8 marzo è solo l’ultimo di uno lunga lista: lo scorso 17 febbraio Cobas e Usb hanno organizzato una mobilitazione per il personale degli autobus, mentre il 13 gennaio a protestare erano stati gli addetti agli impianti di manutenzione, con ricadute sulla circolazione dei treni.