Sciopero autobus a Firenze venerdì 17 febbraio 2023: gli orari

Nuova giornata di sciopero per gli autobus a Firenze e in Toscana: per venerdì 17 febbraio 2023 sono in programma due mobilitazioni, indette da altrettanti sindacati, che interessano anche i mezzi pubblici su gomma durante l’intera giornata. Da una parte c’è la protesta aziendale proclamata dai Cobas, dall’altra lo sciopero generale indetto a livello nazionale dal sindacato USB Lavoro Privato che riguarda anche il trasporto pubblico locale. A comunicarlo Autolinee Toscane, che gestisce il servizio di bus in tutta la regione, comprese le ex linee Ataf. Previste due fasce di garanzia.

Gli orari dello sciopero degli autobus del 17 febbraio 2023 a Firenze e in Toscana

A differenza delle passate proteste del personale, le fasce di garanzia saranno le stesse in tutte le province della regione. Venerdì 17 febbraio 2023, in occasione dello sciopero, gli autobus saranno garantiti a Firenze, come in Toscana, dall’inizio del servizio fino alle 8.15 del mattino e dalle 12.29 alle 14.30. Disagi si potrebbero quindi verificare per chi si sposta con i mezzi pubblici nella parte centrale della mattina e tra il pomeriggio e la serata. Le due linee della tramvia di Firenze non saranno interessate dallo sciopero di venerdì 17 febbraio e circoleranno secondo i normali orari.

La regolarità delle corse fuori dalle due fasce di garanzie dipenderà dall’adesione del personale allo sciopero, che riguarda sia gli autisti sia gli addetti delle biglietterie. Autolinee Toscane, in una nota, ha fatto sapere che all’ultima mobilitazione indetta da Cobas, Usb e Cub Trasporti due anni fa parteciparono il 22,17% dei lavoratori.

Le motivazioni dello sciopero dei bus

I Cobas hanno indetto la protesta aziendale contro l’uso dei contratti interinali, le differenze salariali, l’esternalizzazioni dei servizi, il sistema informativo e comunicativo ancora non funzionante, le condizioni di lavoro e le relazioni industriali. Lo sciopero generale nazionale di USB Lavoro Privato del 17 febbraio riguarda misure per calmierare i prezzi, blocco delle spese militari, modifica di appalti e subappalti dei servizi, sicurezza sul lavoro, salario minimo, diritto allo sciopero e una legge sulla rappresentanza.

Le informazioni sui servizio

Per informazioni sulla regolarità del servizio durante lo sciopero degli autobus del 17 febbraio è possibile chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24), consultare il sito www.at-bus.it o i canali social dell’azienda.