Sciopero a Firenze il 20 ottobre: treni e autobus a rischio

Venerdì 20 ottobre 2023 sono previsti disagi anche a Firenze e in Toscana per lo sciopero generale (che riguarderà anche i mezzi pubblici, come autobus e treni) indetto dai sindacati di base italiani: SGB, CUB, COBAS, USI.

Sciopero dei treni in Toscana il 19 e 20 ottobre

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero scatterà alle ore 21.00 di giovedì 19 ottobre e continuerà fino alle 21 di venerdì 20 ottobre: in Toscana i treni regionali di Trenitalia saranno garantiti nelle fasce orarie che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sul sito ufficiale si trova la tabella dei servizi minimi assicurati in caso di protesta, con la lista dei convogli che circolano. Ritardi, cancellazioni e disservizi si potranno verificare anche sulle corse nazionali e sui collegamenti ad alta velocità effettuati da Italo (qui la lista pdf dei treni garantiti per lo sciopero del 19 e 20 ottobre).

Lo sciopero degli autobus a Firenze e in Toscana: le fasce di garanzia per i mezzi pubblici

Per quanto riguarda i mezzi pubblici del trasporto urbano su gomma, Autolinee Toscane in occasione dello sciopero di 24 ore indetto venerdì 20 ottobre 2023 da CUB garantirà le corse degli autobus a inizio servizio, tra le 4.15 e le 8.14, e nel mezzo della giornata, dalle 12.30 alle 14.29, in tutte le città della regione, Firenze compresa. Fuori da questa fascia oraria la regolarità del servizio dipenderà dall’adesione alla mobilitazione. Disservizi potrebbero verificarsi anche alle biglietterie. All’ultimo sciopero indetto da CUB l’8 marzo scorso prese parte il 12,61% del personale. Per aggiornamenti è possibile consultare il sito www.at-bus.it. Al momento non sono stati annunciate ripercussioni dello sciopero del 20 ottobre sulla circolazione della tramvia di Firenze.

I motivi della protesta

Lo sciopero generale, che riguarda quindi anche uffici e scuola, è stato proclamato a livello nazionale dai sindacati di base per diverse motivazioni. Tra questi il rinnovo dei contratti con adeguamento automatico all’inflazione reale, l’introduzione del salario minimo di 12 euro l’ora, il divieto di utilizzo dei fondi del PNRR per armamenti e invio di armi, il rilancio dei finanziamenti per la tutela ambientale, la revoca dello stop al reddito di cittadinanza. Tutte le motivazioni si trovano sul sito della Confederazione Unitaria di Base CUB.

ln conclusione riepiloghiamo gli orari dello sciopero del 20 ottobre 2023 per quanto riguarda i mezzi pubblici a Firenze e in Toscana:

Treni regionali e nazionali – fascia di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

– fascia di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 Autobus di Autolinee Toscane – fascia di garanzia dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29

– fascia di garanzia dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29 Tramvia di Firenze – servizio regolare