Sciopero generale l’11 ottobre anche a Firenze

Lunedì 11 ottobre 2021 sarà una giornata complicata a Firenze: i sindacati di base infatti hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore che riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, dalla scuola ai trasporti.

Le motivazioni della protesta

Lo sciopero, si fa sapere dai sindacati, è stato indetto contro lo sblocco dei licenziamenti, per il rilancio dei salari, per la garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati. Si chiede però anche il contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, oltre a misure per poter garantire una maggior sicurezza dei lavoratori.

Gli orari dello sciopero dell’11 ottobre 2021 a Firenze: tramvia, autobus Ataf, treni regionali

Per quanto riguarda la tramvia il servizio non è garantito fino alle 6.30, dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio. Naturalmente la regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero.

Per Ataf lo sciopero è in programma dall’inizio del servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45, dalle 15.15 alla fine del servizio. Per Trenitalia sono garantiti i servizi minimi nelle fasce orarie di maggiore frequentazione ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali. Infine, potranno esserci modifiche ai voli: saranno assicurati i voli di Stato, umanitari e di emergenza.