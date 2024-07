Sciopero oggi di tramvia a Firenze e autobus in Toscana

Gli orari in cui sono a rischio i mezzi pubblici. Per il tram, alla mobilitazione nazionale, si aggiunge uno sciopero aziendale

- Pubblicità -

Quattro ore di sciopero oggi, 18 luglio 2024 per i mezzi pubblici: la tramvia di Firenze si ferma durante la mattina, mentre gli autobus di Autolinee Toscane saranno a rischio durante la serata in tutta la Toscana. La frequenza del servizio dipenderà infatti dall’adesione alla mobilitazione. La protesta è stata indetta a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e UGL Fna per il contratto nazionale della Mobilità Tpl. A queste sigle, per quanto riguarda il tram, si aggiungono anche i Cobas Lavoro Privato che hanno proclamato uno sciopero aziendale. Vediamo gli orari.

Sciopero della tramvia di Firenze il 18 luglio

Per quanto riguarda le due linee della tramvia di Firenze, lo sciopero degli autisti è stato indetto dalle 9.30 alle 13.30 di oggi. In questa fascia oraria, in base all’adesione, saranno possibili disservizi. Operai e impiegati di Gest, società che cura il servizio tramviario fiorentino, scioperano nelle ultime 4 ore del turno.

- Pubblicità -

L’azienda ha fatto sapere che agli scorsi scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali ha aderito il 76% del personale viaggiante (più il 2% per la protesta Cobas). Per informazioni i passeggeri possono consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate o visitare il sito www.gestramvia.it.

Sciopero degli autobus in Toscana: gli orari del 18 luglio

Rispetto alla tramvia di Firenze, gli orari dello sciopero di oggi, 18 luglio 2024, sono diversi per gli autobus di Autolinee Toscane: il servizio sarà a rischio dalle ore 18.00 alle 22.00 in tutte le città della Toscana. Impiegati e operai incroceranno le braccia nelle ultime 4 ore del turno di lavoro.

- Pubblicità -

L’azienda di trasporto pubblico locale, ha comunicato che la percentuale di adesione al precedente sciopero di 4 ore proclamato da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna del gennaio 2022 è stata del 39,79%. Per informazioni: www.at-bus.it.

Le motivazioni della mobilitazione

Lo sciopero di oggi, 18 luglio, è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e UGL Fna come una prima azione per chiedere il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali.

- Pubblicità -

Per quanto riguarda la tramvia di Firenze, Cobas Lavoro Privato con lo sciopero aziendale di oggi chiede l’impegno di Gest su questi temi: inidoneità del personale viaggiante, indennità turno e festivi, relazioni con il personale, provvedimenti disciplinari, condizioni di lavoro in relazione agli aspetti di sicurezza e qualità nell’esercizio, premio di produzione, abilitazione tramviaria, commissione turni e velocità e posti auto.