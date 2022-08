Sconto per chi viaggia in treno o in aereo in vista delle elezioni

Le agevolazioni di Trenitalia, Italo e Ita Airways per coloro che si muoveranno in treno o in aereo in vista delle elezioni del 25 settembre

- ADV -

Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e viene proposto uno sconto per acquistare il biglietto del treno (vale lo stesso per l’aereo) in modo da evitare, quanto più possibile, l’astensionismo e invitare i fuori sede a presentarsi a votare. Le compagnie più importanti, come Trenitalia, Italo e Ita Airways, propongono agevolazioni: non si tratta di un rimborso ma di una riduzione immediata sulla tariffa, riservata a chi intende raggiungere il proprio comune di residenza per recarsi ai seggi.

Lo scontro in treno per le elezioni con Trenitalia e Italo

Trenitalia applica uno sconto sul biglietto dei regionali e delle Frecce per chi viaggia in treno in occasione delle elezioni politiche. I residenti in Italia possono ottenere, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in seconda classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa, uno sconto del 70% del prezzo base per i treni media-lunga percorrenza nazionale e servizio cuccette. Prevista anche una riduzione del 60% sui biglietti per i treni regionali.

- ADV -

Per i residenti all’estero è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera). Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno delle votazioni (questo compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso). Sul sito di Trenitalia le informazioni su come richiedere l’agevolazione e sui documenti necessari.

Lo sconto sul biglietto per chi viaggia con Italo per andare a votare

Anche Italo prevede uno sconto del 60% per chi viaggia in treno per le elezioni politiche 2022. Se si acquista un biglietto fino al 25 settembre andata e ritorno in tariffa Flex o Economy si riceveranno delle agevolazioni. Il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 16 settembre e il 25 settembre, quello di ritorno tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Per ottenere la riduzione si deve cliccare su “Acquista con sconto elezioni“. Successivamente basta scegliere tratta e data del viaggio e procedere come di consueto con la prenotazione: lo sconto è applicato direttamente sulla tariffa. Durante il viaggio di ritorno si dovranno mostrare al personale di bordo un documento di identità e la tessera elettorale in originale con il timbro dell’avvenuta votazione.

Ita Airways: lo sconto in aereo per le elezioni politiche

- ADV -

Non solo uno sconto per chi viaggia in treno per le elezioni, anche chi sceglie l’aereo ha diritto a un’agevolazione, come prevede Ita Airways. La riduzione è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, con queste modalità: 50% di sconto per i voli nazionali, 40% per quelli internazionali (Europa, Nord Africa e Medio Oriente), 25% per quelli intercontinentali.

L’offerta è valida acquistando solo attraverso questa pagina: al momento del check-in e dell’imbarco del passeggerà verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo.