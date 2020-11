Elenco scrutatori Firenze: come fare domanda al Comune e il compenso

Referendum, elezioni comunali, regionali o politiche, per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori del Comune di Firenze è necessario fare domanda (per tempo) all’ufficio elettorale che cura questo albo da cui sono scelti gli addetti ai seggi. Ecco come funziona il meccanismo di nomina e come diventare scrutatore.

I requisiti per l’iscrizione all’elenco scrutatori del Comune di Firenze

È possibile richiedere l’inserimento nell’albo degli scrutatori del Comune di Firenze facendo domanda entro il 30 novembre di ogni anno all’ufficio elettorale, mentre l’iscrizione nell’elenco avviene entro il mese di gennaio: quindi il candidato che fa richiesta entro il 30 novembre 2020 farà parte della lista da cui vengono scelti gli scrutatori per le varie elezioni entro gennaio 2021. Ogni scrutatore però deve rispettare alcuni requisiti:

essere cittadino italiano e godere del diritto di voto

e godere del diritto di voto essere residente nel Comune di Firenze

nel Comune di Firenze avere frequentato la scuola dell’obbligo

non lavorare per il Ministero dell’Interno, per quello delle Poste e telecomunicazione e per il Ministero dei trasporti

non fare parte delle forze dell’ordine

non essere un medico dell’Usl

non essere candidato alle elezioni per cui si vuole diventare scrutatore

non essere un segretario comunale o un dipendente comunale che lavorano nell’ufficio elettorale

Il compenso degli scrutatori: quanto si guadagna

È una legge nazionale a stabilire quanto si guadagna: lo scrutatore lavora nelle giornate delle votazioni, il giorno prima per allestire il seggio e in quelle in cui è previsto lo spoglio delle schede. Il compenso degli scrutatori varia in base al numero di elezioni che si svolgono in una stessa data o durante un election day che si tiene su più giorni. Ecco i compensi:

Referendum – 104 euro

Elezioni comunali, regionali o politiche – 120 euro

Elezioni europee – compenso per gli scrutatori di 96 euro

Il compenso degli scrutatori, che è esentasse, viene aumentato di 25 euro per ogni ulteriore elezione coincidente nelle stessa tornata, mentre per chi viene assegnato ai seggi speciali (come quelli allestiti per le votazioni negli ospedali) viene riconosciuta una maggiorazione di 72 euro.

Scrutatori, come fare domanda al Comune di Firenze

Per presentare la domanda all’ufficio elettorale di Firenze basta compilare il modulo in pdf sul sito del Comune e anche il modello per dichiarare la stato di disoccupazione o un reddito basso. Nelle ultime elezioni la commissione elettorale del Comune di Firenze ha infatti deciso di dare priorità alle persone disoccupate e a quelle seguite dai servizi sociali per la loro situazione di disagio economico.

I moduli, accompagnati da copia del documento di identità, vanno presentati entro il 30 novembre di ogni anno all’Archivio generale del Comune di Firenze (dentro Palazzo Vecchio) oppure spediti via posta, mail o fax all’ufficio elettorale. Ecco i recapiti: viale Guidoni 174, fax 0552768377, mail [email protected], pec [email protected]

La rinuncia alla nomina di scrutatore si può fare solo per validi motivi

È bene ricordare che una volta inseriti nell’elenco degli scrutatori del Comune di Firenze e una volta scelti dalla commissione elettorale, non è possibile rinunciare alla nomina se non per validi e giustificati motivi, ad esempio per problemi di salute o grave impedimento.

Per le assenze dal posto di lavoro la legge prevede che i lavoratori dipendenti impegnati come scrutatori per le elezioni siano normalmente retribuiti dall’azienda anche nei giorni passati al seggio. In più si ha diritto a una giornata di riposo se si fa lo scrutatore la domenica o in un giorno non lavorativo.