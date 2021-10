Halloween Firenze 2021: eventi e feste per grandi e bambini

Pronti a tirare fuori dall’armadio i vostri costumi mostruosi preferiti e a decorare zucche da paura? Dopo un anno di stop, nella notte di Halloween 2021 a Firenze tornano eventi e feste, dai laboratori per i bambini, fino ai party nelle discoteche per i più grandi. Il programma è ridotto, rispetto al passato, ma stavolta dovete ricordare assolutamente due cose: il green pass, indispensabile per accedere alla stragrande maggioranza delle iniziative, e di portare avanti le lancette visto che nella serata precedete (quella tra sabato 30 e domenica 31 ottobre) c’è il cambio dall’ora legale a quella solare. Ecco cosa fare a Firenze per Halloween 2021.

Annullata la Firenze Halloween Run 2021

Niente da fare, anche quest’anno la corsa più paurosa di Firenze non si terrà: gli organizzatori hanno annullato l’Halloween Run 2021 nel parco delle Cascine, uno degli eventi più partecipati in città nella notte del 31 ottobre. L’annuncio è stato fatto sulla pagina Facebook della manifestazione. “Dobbiamo rinunciare alle maschere, ai mostri, ai sorrisi, al dolcetto o scherzetto – si legge sui social – ma non temete, confidando in un’atmosfera diversa, la corsa più spaventosa dell’anno tornerà nel 2022”.

Halloween 2021: cosa fare a Firenze con i bambini, eventi e lavoretti

Per i più piccoli, a Firenze e dintorni, la festa di Halloween inizia prima. Il Teatrodante di Campi Bisenzio venerdì 29 ottobre ospita l’evento organizzato dall’associazione LaPehoraNera: per i bambini alle 18 la proiezione del cartoon Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, con merenda per chi è in maschera; per i grandi alle ore 22 il film Mama con drink di benvenuto. Prenotazione gradita, posti limitati, più info su Facebook.

Nel parco d’arte Enzo Pazzagli di Rovezzano tre giorni di eventi: venerdì 29 alle 20.30 il percorso teatrale “Un parco da Paura” con 9 storie da brivido per bambini dai 6 anni in su; domenica 31 ottobre dalle 16 festa di Halloween con magia e illusionismo del mago Matteo e dalle 19 cena; lunedì 1° novembre alle 16 lo spettacolo di burattini Michelina la Strega. Info tel. 3899988456 / 347733533.

Per far cimentare i “baby-mostriciattoli” in zuccherosi lavoretti di Halloween, domenica 31 ottobre alle ore 16 il Mercato Centrale di Firenze organizza insieme la Scuola di cucina Lorenzo de’ medici il laboratorio gratuito per preparare dolcetti a tema. Iscrizione obbligatoria: [email protected]

Infine i Pupi di Stac arrivano all’Hard Rock Cafe per una merenda horror e lo spettacolo Giovannin senza paura, adatto a bimbi fino ai 10 anni. Appuntamento alle ore 16 di domenica 31, con prenotazione online. Prezzi per merenda e show: 20 euro adulti, bambini fino ai 10 anni 15 euro. Necessario il green pass.

Eventi Halloween 2021 a Firenze: le feste nelle discoteche di Firenze

Ancora le due principali discoteche di Firenze, Tenax e Otel, non hanno svelato i loro programmi per la serata del 31 ottobre. Intanto Lattex Plus ha annunciato il suo Halloween party al The Stellar di Firenze, il locale in piazza di Cestello all’interno di Nana Bianca: domenica sera dalle 21 musica con Capofortuna live, Matisa e Danee, ingresso gratuito con registrazione obbligatoria online (questo il link diretto). Per informazioni e prenotazioni tavoli: mail [email protected], telefono 3388474740.

L’Hard Rock Cafe, oltre agli eventi per bambini che abbiamo citato sopra, domenica 31 ottobre propone per i più grandi un Halloween all’insegna di quiz horror e racconti da paura con due turni per la cena, con menu a tema, ore 19-21 e 21.30-23.30.

Festa di Halloween 2021 a Villa Tolomei

Sulle colline di Marignolle l’hotel e resort Villa Tolomei organizza una festa di Halloween con musica, sorprese mostruose e premi per i costumi più belli. Possibile l’ingresso al buffet servito dalle ore 20.30 o al party dopocena dalle 22.30. Info e prenotazioni al 3474238636.

Articolo in aggiornamento