Seconde case: dal 18 maggio si potrà andare anche fuori regione?

Un nodo da sciogliere in poche ore. Sta per arrivare il nuovo decreto del presidente del Consglio (dpcm) per il nuovo step della fase 2, quello che inizia il 18 maggio, e in tanti si chiedono se e quando si potrà andare verso le seconde case. La linea del governo, secondo le indiscrezioni che circolano in modo insistente, sarebbe di consentire questi spostamenti, ma con qualche vincolo, visto che ci troviamo in una fase di passaggio per quanto riguarda la lotta al coronavirus.

Già alcune regioni come la Toscana, la Liguria e il Veneto hanno permesso spostamenti verso le seconde case nella prima parte della fase 2, ma solo per interventi di manutenzione e non per “gite” di famiglia al mare, in montagna o in campagna.

Seconde case: cosa si potrà fare dal 18 maggio con il nuovo decreto

Con lunedì 18 maggio e il nuovo decreto dovrebbero quindi cadere le limitazioni e si potrà andare verso le seconde case, anche con tutta la famiglia per soggiornare in queste abitazioni di villeggiatura. Ovviamente le singole Regioni potranno decidere con ordinanze locali regole più restrittive.

Per questi, come per gli altri spostamenti dentro la regione, non servirà più il modulo di autocertificazione: pare ormai certo che non sarà più necessario compilare l’autodichiarazione quando ci si muove entro i confini regionali.

Si potrà andare anche nelle seconde case fuori regione?

Di sicuro il 18 maggio non ci sarà un “libera tutti” per gli spostamenti fuori regione, anche per quanto riguarda le seconde case. Su questo aspetto, durante la conferenza stampa per il decreto rilancio, il premier Giuseppe Conte è stato fermo: in diretta tv ha anticipato che non sarà possibile viaggiare tra regioni perché una tale mobilità delle persone inciderebbe sulla rilevazione del quadro epidemiologico dal quale dipende la riapertura differenziata delle attività nelle varie zone d’Italia.

Intanto le stesse Regioni si stanno muovendo sulla materia: l’Abruzzo ad esempio pensa ad aprire agli spostamenti nelle seconde case ma solo durante il weekend.