Sedi e ammessi al concorso straordinario della scuola in Toscana

L’Usr della Toscana, l’ufficio scolastico regionale, ha pubblicato il primo elenco delle sedi dove si svolgeranno le prove del concorso straordinario della scuola (secondaria di primo e secondo grado) e i candidati ammessi. Si tratta di una procedura riservata ai docenti precari, con almeno 3 anni di servizio.

I test, in base al calendario reso noto dal Ministero dell’Istruzione, sono in programma a partire dal 22 ottobre 2020 e continueranno – in base alla classe di concorso – fino al 16 novembre: in Toscana, stando alle stime dei sindacati della scuola, sono in ballo oltre 2.500 posti per altrettante cattedre.

Le prove di esame

Per portare a termine le prove del concorso, composte da 5 quesiti sulla materia per cui si concorre più un quesito sulla lingua inglese, i candidati avranno 150 minuti di tempo. Per quanto riguarda i quesiti specifici per la classe di concorso si tratterà di 5 domande a risposta aperta, mentre quello dedicato alla lingua inglese (livello B2) verterà sulla comprensione di un testo e sarà composto da 5 domande sempre a risposta aperta.

Concorso straordinario della scuola: le sedi delle prove in Toscana e l’elenco dei candidati ammessi

È il singolo ufficio scolastico regionale a dover fissare le sedi dove si tengono le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria e questa comunicazione, ha stabilito il Ministero dell’Istruzione, deve avvenire entro 15 giorni dalla data in cui sono previsti i test: in Toscana i primi elenchi, per le prove del 22 ottobre (classi di concorso A009, A042 e B015), sono stati pubblicati online nella serata del 6 ottobre, poi nei giorni successivi verranno resi noti i luoghi e gli ammessi alle altre date. In Toscana le prove saranno ospitate principalmente in istituti superiori.

Per conoscere nel dettaglio le sedi, è possibile collegarsi alle sezione notizie del sito dell’Usr della Toscana, dove vengono via via pubblicati i pdf con l’elenco dei candidati ammessi per le diverse classi di concorso e la rispettiva scuola che ospiterà le prove.