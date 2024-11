Sentieri da riscoprire: 100mila euro per i “Cammini dell’acqua 2024”

- Pubblicità -

Torna il bando “I Cammini dell’acqua” per valorizzare il territorio e i percorsi di mobilità dolce intorno a fiumi, torrenti, laghi e sorgenti: per il 2024 Publiacqua ha stanziato 100mila euro e ogni progetto potrà ottenere un contributo massimo di 10mila euro per recuperare i sentieri, ma anche per installare nuovi cartelli informativi, realizzare pubblicazioni o eventi per valorizzare questo patrimonio ambientale. “Non cambia la filosofia alla base di questa quarta edizione del bando – spiega il presidente di Publiacqua, Nicola Perini – quest’anno però vogliamo dare valore maggiore ai progetti che interessano le aree montane, perché le aree interne abbiano le stesse opportunità per poter alzare il livello di qualità della vita e per non vedere abbandonare i loro territori”. Tra il 2021 e il 2023 sono stati sostenuti 29 Cammini dell’acqua con oltre 238mila euro.

Come partecipare al bando “I Cammini dell’acqua 2024”

Il bando è destinato a Comuni, enti locali, associazioni e soggetti senza scopo di lucro per progetti finalizzati a sviluppare una cultura responsabile della risorsa idrica, da realizzare entro il 31 ottobre 2025, nei 46 Comuni dove il gestore idrico svolge la propria attività, tra le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. È possibile presentare domanda da oggi, 12 novembre, fino al 6 dicembre 2024 compilando il form online sul sito di Publiacqua. Il contributo di confinanziamento sarà erogato alla conclusione delle opere e dovrà essere dimostrata la disponibilità dell’area in cui si trovano i percorsi, la messa in sicurezza del sentiero anche con cartellonistica adeguata e la sostenibilità nel lungo periodo della gestione del tracciato.

“Con la realizzazione di nuovi sentieri e la manutenzione di quelli esistenti intendiamo non solo consentire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio naturale presente nel nostro territorio, ma anche consentirne la salvaguardia e la tutela – aggiunge Perini – La rete di sentieri, la sua manutenzione rappresenta infatti un’infrastruttura importante non solo ai fini di un turismo di prossimità e dolce, ma anche ai fini del presidio e della protezione del territorio“.

La mappa dei sentieri recuperati

Negli anni passati il bando “Cammini dell’acqua” ha permesso di recuperare e valorizzare sentieri tematici, sviluppare progetti di educazione sull’importanza dell’acqua e promuovere iniziative collaterali, dal recupero di alcune fontane del territorio, fino alle attività con scuole e comunità locale. Tutti gli itinerari sostenuti attraverso il bando di Publiacqua sono consultabili sul sito www.camminidellacqua.it, dove sono raccolti i vari percorsi con le informazioni utili: dalla lunghezza al dislivello fino alla mappa del tracciato.