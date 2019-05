Per la corsa a sindaco di Firenze iniziano ad arrivare i risultati dalle urne per elezioni comunali 2019: i primissimi dati, molto parziali, vedono il sindaco uscente Dario Nardella, sostenuto da Pd, +Europa e da 4 liste civiche, in vantaggio sul candidato del centro destra Ubaldo Bocci con una forbice piuttosto ampia che eviterebbe il ballottaggio.

Le percentuali parziali

Vediamo nel dettaglio le percentuali delle amministrative fiorentine: Nardella è al 56,5% dei voti, Ubaldo Bocci è al 25,23%, mentre Roberto De Blasi, candidato del Movimento 5 Stelle, si ferma al 6,71%.

Sono primissime indicazioni che arrivano dallo spoglio delle comunali, iniziato alle ore 14 di lunedì 27 maggio: il dato si riferisce a 38 sezioni fiorentine scrutinate su un totale di 360 sezioni, ossia circa il 10% dei seggi. Nel nostro speciale è possibile seguire i risultati in diretta delle elezioni comunali di Firenze.

Gli altri in corsa per la carica di sindaco di Firenze: i primi risultati 2019

Stando sempre alle prime sezioni scrutinate ecco i risultati per gli altri candidati sindaco a Firenze: Antonella Bundu (Firenze Città aperta, Sinistra Italiana e Potere al popolo) è al 7,46% dei voti; Andres Lasso dei Verdi al 1,75%. Seguono Gabriele Giacomelli sostenuto dal Partito Comunista con lo 0,73%; Fabrizio Valleri della lista civica “Libera Firenze” con l’0,65%; Mustafa Watte di Punto e a Capo con lo 0,41% e Saverio di Giulio di Casapound 0,57).

Le “indicazioni” delle altre elezioni

Intanto lo spoglio delle europee ha già delle prime indicazioni anche per le comunali: in città, per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti nel Parlamento Ue, il Pd è risultato il primo partito con il 43,7% delle preferenze, seguito dalla Lega (20,26%).