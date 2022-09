Sondaggi elettorali oggi: gli ultimi prima delle politiche

- ADV -

Oggi è la data X per la diffusione degli ultimi sondaggi elettorali in vista delle politiche del 25 settembre 2022: le indagini statistiche a campione possono essere pubblicate infatti fino al 16esimo giorno prima delle elezioni per non influenzare i cittadini su chi votare. Questo perché la legge sulla par condicio ne vieta la diffusione nelle due settimane precedenti all’apertura delle urne. Dalle tv ai giornali fino al web sono molte le testate che hanno chiesto ai sondaggisti chi vincerà le prossime elezioni: vediamo allora cosa dicono i principali sondaggi politici sulle intenzioni di voto.

Elezioni 2022: I risultati degli ultimi sondaggi elettorali in poche parole

Sono quattro le fonti che abbiamo preso in considerazione. Gli ultimi sondaggi elettorali pubblicati dai due principali quotidiani, Corriere della Sera (Ipsos) e Repubblica (Demos), quello realizzato da Youtrend per Skytg24 e infine il sondaggio di Termometro politico. Ebbene, nonostante le variazioni di qualche punto percentuale, lo scenario è il medesimo: secondo il campione intervistato, si registra un’affermazione della coalizione di centro destra che stacca di circa 20 punti percentuali il centro sinistra. C’è poi il Movimento 5 Stelle, dato dai sondaggisti intorno al 13-14%, il Terzo Polo, tra il 5 e il 6%, mentre Italexit di Gianluigi Paragone è sul filo del rasoio: secondo alcuni sondaggi elettorali il 25 settembre 2022 sarà di poco sotto la soglia di sbarramento del 3%, secondo altri potrebbe farcela ad entrare in Parlamento.

Sul fronte dei partiti (qui tutti quelli che si presentano alle elezioni 2022 con le relative coalizioni), stando agli ultimi sondaggi elettorali di oggi Fratelli d’Italia è il primo partito per numero di preferenze (intorno al 25%) seguono il Pd (stimato tra il 20 e il 22% delle intenzioni di voto), il Movimento 5 Stelle (come detto intorno al 13-14%) e la Lega (12-13%), Forza Italia (dal 7 all’8%). In bilico l’entrata in Parlamento dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. Ma come detto di tratta di sondaggi e la strada prima del voto del 25 settembre 2022 è ancora lunga. Vediamo in breve le singole indagini. Le note metodologiche e i dettagli sono disponibili sui siti delle rispettive testate, di cui riportiamo i link.

Ipsos per il Corriere Sera

Fratelli d’Italia – 25,1%

Pd – 20,5%

Movimento 5 Stelle – 14,5%

Lega – 12,5%

Forza Italia – 8%

Terzo Polo (Azione e Italia Viva) – 6,7%

Verdi – Sinistra Italiana – 3,4%

Italexit – 3%

+Europa – 2,5%

Qui il sondaggio del Corriere della Sera.

Gli ultimi sondaggi elettorali per le politiche 2022: Demos per Repubblica

Fratelli d’Italia – 24,6%

Pd – 22,4%

Movimento 5 Stelle – 13,8%

Lega – 12%

Forza Italia – 7.7%

Terzo Polo (Azione e Italia Viva) – 6,8%

Verdi – Sinistra Italiana – 3,4%

+Europa – 2,2%

Italexit – 2%

Il sondaggio di Repubblica.

Youtrend per Sky tg24: il sondaggio

Fratelli d’Italia – 25,3%

Pd – 21,2%

Movimento 5 Stelle – 13,8%

Lega – 12,9%

Forza Italia – 7,9%

Terzo Polo (Azione e Italia Viva) – 5,5%

Verdi – Sinistra Italiana – 3,4%

Italexit – 2,4%

+Europa – 2,2%

Impegno civico – 1,2%

Noi moderati – 1,1%

Unione Popolare – 1%

Qui il sondaggio elettorale commissionato da Sky TG24.

Termometro politico

Fratelli d’Italia – 25,2%

Pd – 22,2%

Movimento 5 Stelle – 13,3%

Lega – 13,3%

Forza Italia – 7,2%

Terzo Polo (Azione e Italia Viva) – 5,1%

Italexit – 2,8%

Verdi – Sinistra Italiana – 2,6%

Unione Popolare 1,7%

+Europa 1,6%

I dati su Termometro politico.