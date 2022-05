Spiagge Bandiera Blu 2022 in Toscana: le più belle e pulite

Sono 35 le spiagge della Toscana, di 18 località di mare, a vantare la Bandiera Blu 2022, il riconoscimento internazionale che premia i lidi in base a criteri come la pulizia, i servizi e la sostenibilità. Nel 2022 si contano 14 nuovi ingressi nella lista delle spiagge più belle e 5 uscite per un totale di 9 nuovi lidi premiati con la Bandiera Blu.

Le spiagge Bandiera Blu 2022 in Toscana

I comuni toscani che possono vantare la Bandiera Blu 2022 sulle proprie spiagge sono 18 con ben 35 lidi vincitori. A Massa e Carrara il vessillo sventola sulle due marine. Si aggiunge poi la spiaggia di Forte dei Marmi in Versilia, accompagnata dalle vicine Pietrasanta, Camaiore e Viareggio per spostarsi verso Marina di Pisa. Il comune di Livorno può vantare il maggior numero di spiagge premiate con ben 8 zone di costa che quest’estate vedranno la Bandiera Blu sulla propria sabbia.

Tra queste troviamo Marina di Cecina, Castagneto Carducci, San Vincenzo, il Parco Naturale della Sterpaia, Piombino, Marciana Marina all’Isola d’Elba, Rosignano Marittimo e Bibbona. Grosseto e la zona della Maremma chiudono la lista con le spiagge di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Marina di Grosseto e Principina.

Cos’è la Bandiera Blu

La Bandiera Blu è una certificazione rilasciata dalla FEE, Foundation for Enviromental Education, organizzazione non governativa e non profit riconosciuta a livello globale che attesta la qualità delle spiagge e delle località costiere. L’obiettivo del programma Bandiera Blu è quello di promuovere una conduzione sostenibile del territorio mettendo alla base dei criteri di scelta la salvaguardia dell’ambiente. Solo quest’anno 210 comuni italiani hanno conquistato la Bandiera Blu per la gestione delle loro spiagge, di cui 18 si trovano in Toscana, tra cui la new entry Pietrasanta.

Per aggiudicarsi la Bandiera Blu non basta la bellezza del mare. La giuria esamina la candidatura spontanea delle spiagge in base a 32 criteri ben precisi che spaziano in varie categorie. I criteri vengono aggiornati ogni anno, permettendo alle varie località di impegnarsi sempre di più a rispettare le linee guida. Tra i punti da giudicare c’è la qualità dell’acqua balneabile, la gestione dei rifiuti, l’educazione ambientale e le iniziative volte alla sensibilizzazione sulle tematiche. Anche l’accessibilità alle spiagge per persone disabili è considerata un punto molto importante nella scheda di valutazione come la presenza di piste ciclabili e la sicurezza per i visitatori.

La lista delle spiagge Bandiera Blu 2022 in Toscana

Vediamo allora l’elenco completo del mare più pulito della Toscana, con le Bandiere Blu 2022

Massa-Carrara

Carrara : Marina di Carrara Centro

: Marina di Carrara Centro Massa: Marina di Massa

Lucca, le Bandiere blu in Versilia

Pietrasanta : La Versiliana, Tonfano

: La Versiliana, Tonfano Forte dei Marmi : Litorale

: Litorale Camaiore : Lido di Camaiore

: Lido di Camaiore Viareggio: Marina di Viareggio (Ponente/Levante), Torre Del Lago Puccini

Pisa

Pisa: Marina di Pisa, Calambrone/Tirrenia

Le Bandiere Blu 2022 a Livorno e all’Isola d’Elba

Rosignano Marittimo : Castiglioncello, Vada, La Mazzanta

: Castiglioncello, Vada, La Mazzanta Castagneto Carducci : Marina di Castagneto Carducci

: Marina di Castagneto Carducci Cecina : Marina di Cecina, Le Gorette

: Marina di Cecina, Le Gorette Piombino : Parco Naturale della Sterpaia

: Parco Naturale della Sterpaia San Vincenzo : Rimigliano nord/sud, Principessa centro sud/ fosso delle prigioni/nord, San vincenzo Porto e Porto Sud/Conchiglia Fosso delle Rozze

: Marciana Marina (Isola d’Elba): La Fenicia, Re di Noce, La Marina

(Isola d’Elba): La Fenicia, Re di Noce, La Bibbona : Marina di Bibbona centro-sud

: Marina di Bibbona centro-sud Livorno: Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

Grosseto: le spiagge Bandiera blu in Maremma

Castiglione della Pescaia : Rocchette, Roccamare, Riva del Sole, Capezzòlo, Ponente, Pian d’Alma, Casetta Civinini, Punta Ala, Tombolo

: Rocchette, Roccamare, Riva del Sole, Capezzòlo, Ponente, Pian d’Alma, Casetta Civinini, Punta Ala, Tombolo Grosseto : Principina a Mare, Marina di Grosseto

: Principina a Mare, Marina di Grosseto Follonica: Spiaggia Sud, Spiaggia Nord

Per consultare l’elenco nazionale delle spiagge premiate nel 2022 visitare il sito web di Bandiera Blu.