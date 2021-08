Zona arancione, cosa si può fare e cosa prevede: regole, restrizioni, divieti

Dopo tre mesi tra giallo e bianco, nel mese di agosto 2021 in Sicilia rispunta lo spettro della zona arancione: ma cosa si può fare e cosa prevede questa fascia di rischio, quali sono le nuove regole (anche per chi ha il green pass), le restrizioni sugli spostamenti e i divieti per matrimoni, ristoranti e bar? Era il 24 maggio quando tutta Italia passava in zona gialla. Da allora sono cambiati i parametri per i cambi di colore, ci sono state aperture ed è arrivata anche la certificazione verde.

Poco però è cambiato sul fronte delle limitazioni per le regioni che finiranno in zona arancione. Vediamo cosa cambia in questa fascia di rischio secondo le regole dei Dpcm e dei decreti Covid.

Gli spostamenti (con green pass): si può uscire dal comune e dalla regione?

La zona arancione comporta il ritorno di molti divieti per gli spostamenti tra regioni e comuni diversi (rispunta anche l’autocertificazione), ma con una novità importante introdotta dalle regole sul green pass. In arancio non si può uscire dal comune di residenza o domicilio e neanche viaggiare verso altre regioni, ad eccezioni di spostamenti per motivi di salute, necessità o lavoro, da certificare con un’autodichiarazione.

Viene data inoltre sempre la possibilità di rientrare al proprio domicilio o di raggiungere le seconde case. Le restrizioni sugli spostamenti in zona arancione però non sono previste per chi ha il green pass: in questo caso si può circolare tra comuni diversi o viaggiare da e verso una regione arancione.

A che ora è il coprifuoco in zona arancione

Ciò che non si può fare in zona arancione è uscire di notte, perché questa fascia prevede ancora il coprifuoco nell’orario “classico”, alle 22. Gli spostamenti notturni non essenziali sono vietati dalle ore 22 alle 5 del mattino dopo. Quindi tutte le attività devono restare chiuse in questa fascia oraria. Ancora non è chiaro se il green pass influirà su queste regole.

Cosa si può fare in zona arancione: restrizioni per matrimoni, ricevimenti e banchetti

La zona arancione prevede lo stop alle feste per matrimoni, battesimi e dopo cerimonie civile e religiose, anche per chi ha il green pass. Questo genere di eventi è permesso solo in zona bianca e gialla. In arancio è sempre possibile sposarsi, in chiesa o in comune, ma è vietato organizzare party privati per festeggiare questi avvenimenti.

Ristoranti e bar: chiusi o aperti in zona arancione a pranzo e a cena?

La zona arancione comporta forti restrizioni per ristoranti e bar che non possono stare aperti, e questo vale sia per i locali al chiuso sia per quelli all’aperto: niente pranzo e cena fuori, dunque, le regole anti-Covid permettono solo l’asporto. Nel caso del take away i bar chiudono alle 18 e i ristoranti quando inizia coprifuoco, alle ore 22. Non ci sono limitazioni di orario per la consegna a domicilio di cibo.

Cosa prevede la zona arancione per centri commerciali, parrucchieri, palestre, piscine

I negozi (compresi quelli di abbigliamento e di elettronica), i parrucchieri e i centri estetici sono aperti in zona arancione, mentre i centri commerciali lo sono soltanto dal lunedì al venerdì: nel weekend (sabato e domenica) gli shopping center e gli outlet restano chiusi, ad eccezione dei punti vendita di beni essenziali all’interno di queste grandi strutture. Chiusi tutti i locali di intrattenimento e di cultura: cinema, teatri, musei, discoteche, parchi di divertimento, sale scommesse, centri culturali e ricreativi.

In zona arancione sono chiuse le palestre, le terme, le piscine al chiuso e all’aperto, ma cosa si può fare sul fronte dello sport? Tornano le vecchie regole: è possibile fare attività sportiva all’aperto in forma individuale e anche i centri e i circoli sportivi possono stare aperti per l’attività sportiva di base all’aperto.

Mascherine obbligatorie

Come succede in zona gialla, pure in arancio c’è l’obbligo di indossare la mascherina sia nei luoghi al chiuso, sia all’aperto. A differenza della zona bianca quindi questo dispositivo di protezione va messo sempre. Sono esentati i bambini sotto i 6 anni e le persone che per patologie o invalidità, non possono indossare la mascherina.

Zona arancione: cosa prevede e cosa si può fare, i divieti in sintesi

In sintesi ecco cosa si può fare in zona arancione e cosa prevede il decreto: le regole, le restrizioni e i divieti

Spostamenti – senza il green pass, non si può uscire dal comune e dalla regione se non per motivi di lavoro, salute, necessità. Consentito raggiungere le seconde case o fare rientro al proprio domicilio

– senza il green pass, non si può uscire dal comune e dalla regione se non per motivi di lavoro, salute, necessità. Consentito raggiungere le seconde case o fare rientro al proprio domicilio Coprifuoco – in zona arancione l’orario di inizio è alle 22. Finisce alle 5 del mattino dopo

– in zona arancione l’orario di inizio è alle 22. Finisce alle 5 del mattino dopo Negozi – sono tutti aperti, compresi parrucchieri e centri estetici

– sono tutti aperti, compresi parrucchieri e centri estetici Centri commerciali – chiusi il weekend (sabato e domenica) e nei giorni festivi

– chiusi il weekend (sabato e domenica) e nei giorni festivi Ristoranti e bar – tutti chiusi, aperti solo per l’asporto (bar fino alle 18, ristoranti fino alle 22). Non ci sono limiti di orario per la consegna a domicilio.

– tutti chiusi, aperti solo per l’asporto (bar fino alle 18, ristoranti fino alle 22). Non ci sono limiti di orario per la consegna a domicilio. Cultura e svago – chiusi cinema, teatri, musei, discoteche, parchi di divertimento, sale scommesse, centri culturali e ricreativi.

– chiusi cinema, teatri, musei, discoteche, parchi di divertimento, sale scommesse, centri culturali e ricreativi. Palestre e piscine – chiuse

– chiuse Sport – permessa l’attività sportiva all’aperto in forma individuale; ok allo sport di base all’aperto presso i centri sportivi

– permessa l’attività sportiva all’aperto in forma individuale; ok allo sport di base all’aperto presso i centri sportivi Mascherine – In zona arancione, come in gialla, la mascherina è obbligatoria all’aperto e al chiuso

– In zona arancione, come in gialla, la mascherina è obbligatoria all’aperto e al chiuso Green pass – in zona arancione le attività dove è obbligatorio mostrare la certificazione verde sono chiuse, ma il pass permette di circolare tra comuni e fuori regione

Nel caso ci fosse il passaggio in zona arancione della Sicilia o di altre regioni, il governo pubblicherà sul suo portale i chiarimenti sulle regole e su cosa prevede questa fascia di rischio, anche in riferimento al green pass.