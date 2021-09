Un altro stop per il cantiere della tramvia in piazza della Libertà

Un altro stop per il cantiere di Publiacqua in piazza della Libertà, a Firenze, propedeutico alla realizzazione della nuova linea della tramvia, la variante al centro storico.

Stavolta sono emersi reperti archeologici durante gli scavi per la posa del tubone che deve alimentare l’Autostrada delle acque: logico dunque che i tempi si allungheranno e, con essi, anche i disagi per i cittadini dal punto di vista del traffico. Palazzo Vecchio sta pensando di valutare una viabilità alternativa proprio per cercare di risolvere i problemi.

Incontro Nardella-Pessina necessario per trovare un accordo sui tempi

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato che domani incontrerà il soprintendente Andrea Pessina per “far presente i problemi della città”. Se da un lato, ha detto Nardella, “capisco le esigenze della soprintendenza dall’altro c’è una città che deve andare avanti, che si muove”. I due dunque si confronteranno per trovare soluzioni per piazza della Libertà: Nardella chiederà alla Soprintendenza di tenere conto delle conseguenze che possono avere certi ritardi sulle opere pubbliche. Interventi che devono essere realizzati in fretta anche per beneficiare dei fondi del Pnrr, dal momento che, come sottolineato dal sindaco, ci sono “tempi stabiliti”. Nessuna polemica, si precisa da Palazzo Vecchio, ma la necessità di trovare un accordo. Nell’interesse, soprattutto, dei fiorentini.

La struttura muraria trovata necessita di approfondimenti

Al momento, da parte di Pessina, nessuna contro replica. Lo stop, ha fatto sapere il soprintendente, è relativo a una struttura muraria che è stata trovata e sulla quale sono necessari approfondimenti. La struttura è stata trovata proprio nel punto in cui dovrebbe essere depositata la grossa tubatura di Publiacqua.