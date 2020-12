Spesa a Santo Stefano: i supermercati aperti il 26 dicembre

E se dopo pranzi e cenoni ci si ritrova con il frigo vuoto? Per chi dovesse avere necessità di fare la spesa nel periodo delle feste, il nuovo Dpcm di Natale consente ai supermercati di restare aperti anche il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Attenzione però: il fatto che possano aprire non significa per forza che decideranno di farlo. Si tratta di una libera scelta di ciascuna catena di supermercati e alcune hanno già fatto sapere che terranno chiusi i loro punti vendita per Natale e per il 26 dicembre.

26 dicembre, i supermercati sono aperti

Fare la spesa però non sarà impossibile, soprattutto nelle grandi città. Sono molte le categorie di negozi autorizzati a restare aperti anche nei giorni di zona rossa: dai parrucchieri alle profumerie fino ai negozi di elettronica. Oltre, naturalmente, a tutti gli esercizi commerciali ritenuti essenziali, come le farmacie e i negozi di alimentari. L’obbligo di chiusura riguarda invece i centri commerciali, gli outlet, le gallerie commerciali.

I supermercati invece potranno restare aperti il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, come negli altri giorni di zona rossa previsti fino al 6 gennaio. Molte catene hanno però annunciato che osserveranno comunque il giorno festivo.

I supermercati aperti il 26 dicembre

Esselunga ha fatto sapere che i suoi negozi in tutta Italia saranno chiusi per Natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio, giorno di Capodanno.

Stessa scelta per i negozi a marchio Coop: tutte le cooperative del gruppo hanno deciso di chiudere i punti vendita il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. Chiusi anche i negozi Lidl, che riapriranno domenica 27 dicembre, così come i punti vendita a marchio Conad.

Quali sono allora i supermercati aperti il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano? Non mancano i marchi della grande distribuzione che hanno scelto di aprire i punti vendita il giorno dopo Natale. Tra questi c’è Pam, i cui punti vendita saranno in parte aperti con orario continuato dalle 9 alle 21. Non tutti i negozi però: meglio controllare l’orario del proprio negozio di riferimento sul sito del marchio. Aperti anche alcuni negozi Carrefour, ma per conoscere l’orario dei singoli punti vendita l’azienda invita a contattarli telefonicamente.