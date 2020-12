Negozi aperti in zona rossa: gli allegati 23 e 24 del Dpcm 3 dicembre

Divieto di circolazione, obbligo di restare all’interno del proprio comune, esercizi pubblici chiusi. Non tutti in realtà, anzi. L’elenco dei negozi aperti anche in zona rossa è più lungo di quanto si potrebbe credere: a stabilire quali esercizi possono alzare la serranda anche nei “giorni rossi” delle prossime festività di Natale sono gli allegati 23 e 24 al Dpcm 3 dicembre. Dai parrucchieri ai supermercati, ecco quali sono i negozi aperti anche il 24 dicembre e in tutti gli altri giorni di zona rossa durante le feste di Natale.

I giorni di zona rossa saranno tutti i festivi e i prefestivi durante il periodo di Natale 2020 (il calendario). E dunque, 24, 25 e 26 dicembre, il 27 dicembre in quanto domenica e poi ancora il 31 dicembre, il 1° gennaio 2021 e il weekend del 2 e 3 gennaio. Infine, il 5 e 6 gennaio, vigilia e giorno dell’Epifania.

Natale in zona rossa, quali negozi sono aperti

In zona rossa sono vietati tutti gli spostamenti, tranne che per comprovati motivi di lavoro, salute e di necessità. Recarsi a un negozio è però considerata una situazione di necessità. Sono chiuse le scuole, i bar, i ristoranti. E pure gli esercizi commerciali, almeno la maggior parte di questi.

Sono le regole stabilite dal Dpcm 3 dicembre, quello che ha confermato il sistema di suddivisione delle regioni per fasce di rischio colorate, istituendo la zona gialla, la zona arancione e la zona rossa. Gli allegati 23 e 24 al Dpcm 3 dicembre stabiliscono quali sono i negozi che possono restare aperti in zona rossa, dunque anche il 24 dicembre e tutti i giorni di zona rossa a seguire, teoricamente anche il giorno di Natale.

Parrucchieri e supermercati: i negozi aperti il 24 dicembre e in zona rossa

La lista è sorprendentemente lunga: il 24 dicembre saranno aperti i parrucchieri, i supermercati, i negozi di elettronica e informatica, oltre a tutti i servizi essenziali come farmacie e negozi di alimentari. Ecco l’elenco completo di tutti gli esercizi commerciali che potranno restare aperti.

Negozi aperti in zona rossa, gli allegati 23 e 24 al Dpcm 3 dicembre

Allegato 23

Commercio al dettaglio

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per

riscaldamento

riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24

Servizi per la persona