Non solo ingressi con il contagocce. Ora c’è anche il rischio di rimanere senza regali se si rimanderanno alla vigilia di Natale gli ultimi acquisti da mettere sotto l’albero: perché i negozi non sono aperti in zona rossa (i parrucchieri invece sì) e saranno chiusi il 24 dicembre, quando il nuovo Dpcm – come sembra ormai certo – colorerà di rosso tutta Italia dalla vigilia fino al 3 gennaio, con un lockdown nei giorni prefestivi e festivi. Il decreto sancirà così la chiusura durante le feste natalizie dei negozi non essenziali e il blocco degli spostamenti fuori comune.

La spesa per il cenone della viglia o per il pranzo di Natale sarà comunque salva, pure la messa in piega e qualche acquisto particolare come libri, articoli per lo sport o giocattoli. Sempre che vengano confermate le regole fin qui previste dai vari decreti. Vediamo nel dettaglio come funziona e quando scatta questa chiusura a scacchiera dei negozi.

Chiusura per i negozi dentro i centri commerciali sabato, domenica e anche la vigilia di Natale

È bene ricordare che indipendentemente dal colore della regione, i negozi di beni non essenziali presenti all’interno dei centri commerciali sono sempre chiusi sabato, domenica, i giorni prefestivi e festivi: quindi non possono stare aperti il 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020. Lo dicono le regole già introdotte dal Dpcm di inizio dicembre a cui seguirà adesso un nuovo decreto che con tutta probabilità confermerà queste restrizioni.

Ci sono delle eccezioni. Nei centri commerciali possono restare aperti i negozi di alimentari, i supermercati, le farmacie e parafarmacie, i presidi sanitari, i fioristi, i tabaccai e le edicole. Le chiusure prefestive e festive valgono anche per parchi commerciali, gallerie commerciali e strutture simili.

Quali negozi sono aperti il 24 dicembre in zona rossa: dai giocattoli ai parrucchieri

Secondo le ultime ipotesi emerse dagli incontri del governo, il nuovo Dpcm di Natale in uscita tra poche ore prevederà la zona rossa in tutta Italia nelle giornate festive e prefestive dal 24 dicembre al 3 gennaio, salvando invece il weekend del 19 e 20 dicembre dalla chiusura delle attività commerciali. Se questo scenario fosse confermato, ecco quando i negozi non potranno stare aperti, in centro storico come in periferia: il 24 dicembre, a Natale, Santo Stefano e anche sabato 27 e giovedì 31 dicembre, e da Capodanno a domenica 3 gennaio.

Anche in questo caso però ci sono delle deroghe, sempre che vengano confermate le eccezioni previste dal Dpcm di inizio dicembre. E quindi parrucchieri aperti anche il 24 dicembre e nelle altre giornate da zona rossa, via libera a negozi di giocattoli, computer, elettronica, telefonini, fai-da-te, cartolerie, fiorai, ottici negozi di abbigliamento e scarpe per bambini, di intimo, di articoli per lo sport. Aperte poi profumerie, librerie, edicole. Chiusi invece i centri estetici. Come sempre, in Italia le chiusure della zona rossa non interessano i punti vendita alimentari, i tabaccai e chi vende farmaci e articoli sanitari.