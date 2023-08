Supermercati aperti per Ferragosto a Firenze: gli orari

- Pubblicità -

Non saranno pochi i supermercati aperti per Ferragosto a Firenze, alcuni con orari “adattati” alla festività del 15 agosto 2023, altri attivi come in una normale giornata feriale. La zona più servita, per un filone di pane last minute o un litro di latte, sarà il centro con la stragrande maggioranza dei minimercati che resteranno in servizio da mattina a sera. Ma anche in periferia non tutte le catene tireranno giù il bandone e permetteranno di riempire il carrello, almeno al mattino. Esselunga ad esempio ha varato un piano di aperture straordinarie per Ferragosto; Conad, Carrefour, Penny, Lidl e Pam terranno aperti i principali negozi, ma ci saranno anche alcuni centri commerciali che non faranno ferie in questa giornata di mezza estate. Vediamo allora quali supermercati sono aperti a Ferragosto a Firenze, in città e nei dintorni.

Coop: no all’apertura a Ferragosto

Come già successo negli anni passati, tutti i supermercati di Unicoop Firenze (Coop.fi) non sono aperti per il Ferragosto 2023. La cooperativa di consumo ha infatti deciso da tempo di tenere chiusi i suoi punti vendita in occasione delle festività nazionali principali, per consentire anche ai dipendenti di prendersi un momento di pausa: stop al carrello, oltre che il 15 agosto, anche per Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, Natale e 26 dicembre.

Esselunga Ferragosto 2023: apertura straordinaria di tutti i supermercati a Firenze, gli orari

Di tutt’altro segno la scelta di Esselunga, che ha deciso di tenere aperti, nella mattinata di Ferragosto, tutti i suoi supermercati a Firenze e dintorni. Così il 15 agosto è possibile fare la spesa dalle ore 8.00 alle 14.00 in via Masaccio, in via Canova, all’Esselunga del Gignoro e del Galluzzo. Stesso orario anche per supermarket della grande esse a Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Tuti i dettagli sul sito ufficiale.

Conad

Anche i principali supermercati Conad di Firenze resteranno aperti a Ferragosto, alcuni solo la mattina, altri per l’intera giornata. Il punto vendita più grande, quello di via Pistoiese, garantirà il servizio dalle 8 alle 20. Nei dintorni la Conad di Scandicci sarà aperta dalle 8 alle 14. Per tutti gli altri supermarket si consiglia di contattare direttamente il negozio per controllare l’orario di apertura: sul sito di Conad la lista completa.

Pam

Sarà possibile fare la spesa nel giorno di Ferragosto anche nei punti vendita Pam: a Legnaia (Via Andrea da Pontedera) solo al mattino dalle 8.30 alle 13.30, in via Francavilla con orario continuato dalle 8.00 alle 20.30. Aperti, inoltre, i punti vendita più piccoli, Pam Local, in viale dei Mille, via Ottaviani, via Cavour, viale Mazzini, da mattina a sera. Gli orari di questi ultimi sono in via di definizione: si consiglia di contattare i singoli supermercati.

I supermercati Lidl aperti a Firenze per Ferragosto

Anche Lidl prevede l’apertura straordinaria il 15 agosto dei suoi punti vendita, alcuni con orario continuato altri con attività ridotta. I supermercati dell’insegna tedesca in via Cortona (zona Isolotto – via Baccio da Montelupo), via Benedetto Dei (zona Firenze Nova) e via Reginaldo Giuliani (Rifredi) aprono le porte per mezza giornata, dalle 8.30 alle 13.30. Quelli di via Baracca e via D’Annunzio dalle 8.00 alle 21.30. La Lidl di Campi Bisenzio a Ferragosto rispetta l’orario 8-21, a Calenzano 8.30-13.30.

Penny market a Ferragosto

Tra i discount aperti in città nel giorno di Ferragosto figurano anche tre supermercati a insegna Penny Market, dalle 8.30 alle 13.00: via Erbosa a Firenze sud, via Luigi Lanzi a Rifredi e via dell’Argingrosso all’Isolotto. Chiusi invece i Penny di via Palazzo dei Diavoli all’Isolotto, di via Burchiello e di via Calò angolo via Balducci. Nei dintorni sono aperti i supermercati della catena a Scandicci (via Pisana 8.30-13.00), Campi Bisenzo in via XIII Martiri (8.00-13.00), Calenzano (8.00 – 13.00), Signa (8.00-13.00), Pontassieve (8.30-13.00 e 15.30-19.00).

Carrefour: a Firenze supermercati aperti per Ferragosto

Non fanno festa i piccoli punti vendita Carrefour Express, presenti tra il centro e la periferia di Firenze: tutti saranno aperti a Ferragosto da mattina a sera (per l’orario preciso si consiglia di telefonare direttamente in negozio, qui i numeri). Aperto anche il centro commerciale Carrefour di Calenzano, per l’intera giornata.

Centri commerciali vicino Firenze: chiusi i Gigli, aperti i negozi dell’Outlet di Barberino e l’Ikea

Non solo supermercati, anche alcuni centri commerciali nei dintorni di Firenze restano aperti perfino a Ferragosto: è il caso dell’Outlet di Barberino di Mugello, attivo il 15 agosto 2023 dalle 10 alle 20, e di The Mall sempre dalle 10 alle 20. Chiusi invece i negozi dei Gigli di Campi Bisenzio (come succede anche a Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Primo Maggio, Natale e Santo Stefano). L’Ikea di Sesto Fiorentino a Ferragosto è aperta con orario ridotto dalle 11 alle 19.