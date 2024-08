Switch off Rai 2024: 3 canali solo nel digitale terrestre DVB-T2

- Pubblicità -

Dal 28 agosto 2024 si parte con uno switch off Rai in formato “mini”: 3 canali tv del digitale terrestre passeranno al nuovo DVB-T2 e non si potranno vedere con i vecchi decoder. Sempre lo stesso giorno ci saranno novità anche per Rai 1, Rai 2 e Rai 3. A livello tecnico entrerà a regime il primo MUX (sigla che sta per “multiplex”) con il nuovo standard europeo di trasmissione. Per dirlo in parole povere si tratta di un “pacchetto” di canali che viene compresso e trasmesso su una stessa frequenza: è il nostro televisore a decifrare il segnale e a permetterci di fare zapping tra i diversi programmi. Ma niente paura, per il tanto temuto cambio di tecnologia di tutte le trasmissioni televisive ci vorrà ancora tempo.

Cosa cambia dopo il 28 agosto 2024 con lo switch off Rai: quali canali non si vedranno più?

Dal 28 agosto 2024 la Rai accende come detto il primo MUX in DVB-T2: in questo switch off saranno coinvolti i canali Rai Storia HD, Rai Scuola HD e Rai Radio 2 Visual, che da questa data verranno trasmessi soltanto nel nuovo formato del digitale terrestre. Dallo stesso giorno anche Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale sui canali 501, 502 e 503 saranno trasmessi con lo standard DVB-T2 (non ci saranno cambiamenti per quelli che si trovano ai tasti del telecomando 1, 2 e 3).

Quindi chi non ha una tv o un decoder compatibile con il DVB-T2 non potrà più vedere questi canali. Gli impianti acquistati dopo il 22 dicembre 2018 sono già aggiornati per il nuovo standard, quelli più vecchi potrebbero avere dei problemi. Per controllare basta selezionare il canale di test 558. “Questa nuova tecnologia migliorerà l’esperienza televisiva degli spettatori grazie alla qualità superiore dell’immagine e alla fruizione di un numero potenzialmente sempre più alto di canali ad alta definizione”, spiega il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in una nota. Dopo il mini-switch off, bisognerà risintonizzare il proprio televisore. Nello stesso “pacchetto” di trasmissioni ci saranno anche Rai News 24 HD, Rai 4 HD, Rai Premium HD che però continueranno a essere proposti in parallelo anche con il vecchio formato.

Quando il passaggio totale al nuovo digitale terrestre?

Slittata più volte, la data dello switch off definitivo (ossia lo spegnimento del vecchio segnale per far spazio al nuovo digitale terrestre DVB-T2) non c’è ancora: l’anno X doveva essere proprio questo 2024, ma a parte la comunicazione della Rai non ci sono novità su tutte le altri emittenti. E tutto tace anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si occupa di questo passaggio tecnologico, tant’è che il sito della nuova televisione digitale è ormai in fase di aggiornamento da mesi.