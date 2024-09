Perché è stato deciso il taglio degli alberi in viale Redi a Firenze

- Pubblicità -

È scattato in piena notte il taglio degli alberi in viale Redi a Firenze, tra le proteste (social) di alcuni cittadini. “Un rumore assordante” si legge nel gruppo Facebook “Abusivismo e degrado Firenze”, “Lo fanno di notte come i ladri”, commenta un utente nel gruppo “Tutela Alberi Firenze”. “Tristezza infinita”, aggiunge una residente della zona che ha assistito alla scena dalla finestra di casa. Le operazioni per abbattere i pini si sono svolte nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, da mezzanotte fino alle 7 del mattino. A poche ore dall’intervento Palazzo Vecchio in una nota ha spiegato i motivi dell’intervento.

Come diventerà viale Redi, il progetto

Il taglio degli alberi, 13 pini domestici presenti lungo lo spartitraffico, è stato deciso nell’ambito dei lavori di riqualificazione di viale Redi, “per motivi di sicurezza stradale e darà soluzione ad alcune criticità segnalate molte volte dai cittadini sia a livello di pavimentazione che di allagamenti stradali”, spiega in una nota il Comune di Firenze. In particolare il progetto prevede il rifacimento delle fogne, per il deflusso dell’acqua piovana, e l’allargamento dell’aiuola centrale senza diminuire il numero di corsie a disposizione della viabilità delle auto.

L’intervento, si legge nel comunicato, è stato programmato durante la notte “per intralciare il meno possibile la circolazione stradale”. Al posto dei pini saranno piantati 32 alberi ginko biloba, “un tipo di pianta che meglio si adatta al contesto urbano e ai cambiamenti climatici, insieme ad altre piante a fiore e piante arbustive”, ha affermato la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani.

La vicenda legata al taglio degli alberi in viale Redi

Già in passato il taglio degli alberi in viale Redi era stato al centro di polemiche fuori e dentro l’aula del Consiglio comunale di Firenze. L’anno scorso i comitati erano arrivati a bloccare per tre volte i boscaioli, ma alla fine le piante andarono giù. Anche in quel caso le motoseghe entrarono in azione in piena notte e senza preavviso.

I lavori di riqualificazione del viale sono stati approvati nel 2021 e ora sono in corso di realizzazione con fasi successive, per un investimento complessivo di poco meno di un milione di euro. “Sono stati progettati per la sicurezza stradale e per migliorare il verde pubblico lungo questa arteria che è fra le più trafficate e pericolose della città per numero di incidenti”, ha aggiunto Galgani. Secondo i dati del Comune sono stati 53 gli incidenti stradali di cui due mortali avvenuti in viale Redi nel 2022, 48 nel 2023 (con una vittima) e 18 nei primi 8 mesi di quest’anno.