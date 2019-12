Uno sciame sismico sta interessando la zona del Mugello: decine le scosse di terremoto, alcune delle quali percepite anche dalla popolazione a Firenze e nelle zone limitrofe, si sono verificate nella notte tra l’8 e il 9 dicembre: per questo motivo in diversi Comuni del Mugello le scuole resteranno chiuse nella giornata di oggi, lunedì 9 dicembre, mentre i treni sono fermi per controlli sulla linea.

Terremoto a Firenze, le scosse in Mugello e i danni

La scossa più forte, di magnitudo 4.5 è stata registrata alle ore 4.37 con epicentro a Scarperia e San Piero a Sieve, in provincia di Firenze, a una profondità di 4 chilometri, fa sapere l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Altri terremoti, più lievi, si sono susseguiti nelle ore successive, con magnitudo compresa tra 3 e 2.1, con epicentro tra Scarperia e Barberino di Mugello.

Aperto il centro coordinamento soccorsi presso la sala integrata di protezione civile della Città metropolitana e della Prefettura di Firenze. In corso le verifiche dei danni: al momento risultano crepe e lesioni sulla chiesa di Barberino e al campanile di Cavallina, mentre il municipio di Barberino è inagibile.

Treni fermi, regionali e alta velocità

Dalle ore 4.36 alle 8.30 la circolazione dei treni è stata sospesa, comunica Rfi, per l’Alta Velocità AV sulla linea Firenze – Bologna e anche per i convogli regionali sulle linee: Prato – Pistoia e Firenze – Empoli – Pisa. Firenze – Arezzo convenzionale e sulla direttissima Firenze – Roma fra Firenze e Valdarno. Su queste tratte si registrano forti ritardi. L’ultima linea ancora sospesa è la Firenze – Borgo San Lorenzo, via Pontassieve, dove sono in fase avanzata le verifiche dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI.

Terremoto, scuole chiuse in alcuni Comuni in provincia di Firenze

A seguito delle scosse di terremoto è stata disposta in via precauzionale la chiusura delle scuole in molti comuni del Mugello, in provincia di Firenze, in particolare: Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Vaglia Marradi, Vicchio, Dicomano, Palazzuolo Sul Senio, Firenzuola. In corso la riprogrammazione dei servizi di trasporto.

Come tenersi informati

