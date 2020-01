Toscana Pride 2020 a Livorno, la data

Dopo Firenze, Arezzo, Siena e Pisa, il Toscana Pride arriva per l’edizione 2020 a Livorno: non solo un gay pride ma una sfilata dell’orgoglio che coinvolgerà tutta la comunità LGBTQIA+* (lesbiche gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali).

La data del Toscana Pride 2020 a Livorno

Il comitato organizzatore della manifestazione ha annunciato la data. Il colorato corteo si svolgerà sabato 20 giugno 2020 per le vie di Livorno, lungo un percorso che sarà deciso nei prossimi mesi, mentre parte adesso il lavoro per stilare il programma di eventi che porterà al Pride labronico.

“Nell’anno in cui si combatte una nuova grande battaglia di civiltà, l’approvazione di una legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, torniamo a manifestare il nostro orgoglio ma anche la nostra ribellione – si legge in un comunicato ufficiale del Toscana Pride – la verità che nessuno dice è che le cronache si sono trasformate in bollettini di guerra. L’omo-lesbo-bi-transfobia esiste e non è più un fatto isolato, riguarda la quotidianità di tantissime persone che si ritrovano ad avere paura e a non sentirsi al sicuro nelle loro case, nei locali che frequentano, nelle strade delle loro città. Noi crediamo che le persone LGBTQIA+ abbiano il diritto di vivere da persone libere, godendosi i propri amori alla luce del sole. I Pride servono anche a questo, a sentirsi parte di una comunità resistente che si impegna nella costruzione di un mondo senza discriminazioni”.

La quinta edizione del Toscana Pride, i luoghi

Il Toscana Pride è nato 4 anni fa da una rete di associazioni che in tutta la regione difendono i diritti di gay, lesbiche, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali. Si tratta di una manifestazione itinerante: a differenza di molti altri eventi dell’Onda Pride, ossia il programma di sfilate dell’orgoglio LGBTQIA+* che si svolgono in tutta Italia tra la fine della primavera e l’estate, l’appuntamento toscano cambia ogni anno città.

Si è partiti nel 2016 con Firenze, per proseguire con Arezzo, Siena e, l’anno scorso, con Pisa, dove sono scese in piazza più di 70mila persone. Quest’anno Livorno avrà il suo primo “gay pride”. Si può aderire al Toscana Pride livornese scrivendo a adesioni@toscanapride.eu e sostenere l’evento tramite bonifico sul conto corrente IT 25P0 3069 0960 6100 0001 50545 (Banca Intesa) intestato a Toscana Pride.

Le altre date dell’Onda Pride 2020

Questi al momento gli altri Pride italiani annunciati.