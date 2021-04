Tramvia di Firenze, dal 23 aprile 2021 partono i lavori in piazza Libertà per la variante al centro storico. Si tratta di interventi da parte di Publiacqua per la posa della nuova grande conduttura dell’acquedotto sui viali. In questi giorni, riporta una nota di Palazzo Vecchio, sono in corso di esecuzione alcune opere propedeutiche all’avvio della nuova sottofase della macrofase 7 di viale Matteotti.

Tramvia Firenze, i lavori per il nuovo cantiere di Piazza Libertà il 23 aprile

E da venerdì 23 aprile sarà attivato il nuovo cantiere in piazza della Libertà in continuità con quello su viale Matteotti. Le lavorazioni interessano le due corsie lato edifici: la circolazione sarà comunque garantita dalle altre quattro corsie di cui le due più interne per i flussi di traffico verso viale Don Minzoni e le altre per i veicoli che proseguono verso viale Lavagnini. Confermato l’attuale attraversamento pedonale.

I lavori dureranno circa 20 giorni

I lavori dovrebbero durare circa 20 giorni, con la posa di 55 metri di tubazione. In contemporanea saranno completate le opere relative alle camerette già realizzate in viale Matteotti. Passando alla macrofase 1 in viale Lavagnini, i lavori procedono dopo il nulla osta della Soprintendenza con la posa della conduttura e la realizzazione della cameretta lato via Leone X.

