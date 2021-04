Tramvia per il centro di Firenze: lavori sui viali Lavagnini e Matteotti

Riprendono con piena operatività i lavori del cantiere di Publiacqua a Firenze su viale Lavagnini e viale Matteotti, propedeutici alla realizzazione della variante del centro storico della tramvia. L’intervento riguarda la posa delle nuova grande conduttura dell’acquedotto. Publiacqua ha comunicato che i lavori procedono sia dal lato di viale Lavagnini sia quello di viale Matteotti, dove a breve il cantiere arriverà in piazza della Libertà.

Il cantiere su viale Lavagnini

Su Lavagnini, infatti, sono terminate le indagini della Soprintendenza sui ritrovamenti archeologici: una volta realizzata a nuova cameretta prima dell’incrocio con via Leone X i lavori prevedono prevedono il passaggio della nuova tubazione al di sotto della fognatura ottocentesca e del sottopasso ciclopedonale che attraversa il viale. Qui come è cambiata la viabilità.

Superata questa fase, che dovrebbe avere una durata di tre settimane, il cantiere proseguirà poi rapidamente con la posa della nuova tubazione lungo lo stesso viale Lavagnini in direzione piazza della Libertà.

Tramvia per il centro di Firenze: i lavori su viale Matteotti e piazza della Libertà

Sempre per i lavori propedeutici per la realizzazione della tramvia verso piazza San Marco, in viale Matteotti è terminata la posa delle tubazioni sul viale compreso l’attraversamento dell’incontro con via Fra’ Bartolommeo e sono state realizzate le strutture della cameretta di raccordo con la tubazione preesistente sul lato del viale lato piazzale Donatello.

Adesso si stanno concludendo i lavori di allestimento interno delle camerette già realizzate ed è in costruzione la nuova cameretta in angolo tra il viale e piazza della Libertà. Si tratta di un intervento propedeutico all’inizio delle lavorazioni sulla piazza, previsto per il 23 aprile, con il cantiere che occuperà la corsia preferenziale lato edifici per la posa di oltre 55 metri di tubazione.