Tramvia Firenze: quando l’apertura della linea per San Marco?

Dopo ritardi e intoppi, si avvicina il debutto della “linea” della tramvia di Firenze diretta in piazza San Marco: questi sono giorni cruciali per capire quando avverrà l’apertura ai passeggeri della Vacs (Variante al centro storico). Da settimane sono in corso i test su tutta la nuova infrastruttura, che hanno avuto anche ripercussioni sul traffico, come successo nella serata del 26 novembre. Un problema sulla linea elettrica ha bloccato un vagone in piazza San Marco, scatenando un effetto domino che ha ingolfato la viabilità sui viali di circonvallazione e sulle principali direttrici. Ma fino a quando continueranno queste prove? La sindaca Sara Funaro, a più riprese, ha espresso l’intenzione di inaugurarla prima di Natale, ma il via libera della commissione ministeriale è ancora in sospeso.

I test per la Vacs dopo la fine dei lavori

Facciamo un passo indietro. I lavori sono finiti ufficialmente lo scorso 24 ottobre e da inizio novembre è scattata la fase finale della marcia della tramvia verso San Marco e l’apertura ufficiale delle corse. Il 5 novembre si è insediata infatti la Commissione di Agibilità dell’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Sarà questo pool di esperti a valutare i test fatti finora e, in caso ne fosse riscontrata la necessità, saranno richieste nuove prove.

Da ottobre le simulazioni non si sono mai fermate e stanno interessando i sistemi di sicurezza e di comunicazione, i semafori (che, a causa della sincronizzazione con il passaggio dei convogli, stanno creando qualche grattacapo agli automobilisti in zona Fortezza e piazza della Libertà) e le varie tecnologie. Sui nuovi binari, 2 chilometri e mezzo che toccano anche viale Lavagnini, via Cavour, via La Pira e via La Marmora, circolano le vetture già in servizio sulle linee 1 e 2. Di fatto la Vacs è un’estensione del percorso della T2, che così crescerà da 13 a 21 (o 20) fermate. Non è ancora chiaro se la fermata di piazza dell’Unità sarà mantenuta o soppressa, con i tram che potrebbero dirigersi direttamente verso via Valfonda.

Quando l’apertura della tratta della tramvia di Firenze verso piazza San Marco? Si saprà dopo il 5 dicembre

Sarà la commissione a stabilire i tempi del pre-esercizio prima dell’apertura al pubblico, ossia quella fase in cui la tramvia per San Marco circolerà come se fosse effettivamente in funzione, ma senza passeggeri a bordo. La data da segnare sul calendario è il 5 dicembre: in questo giorno ci sarà il verdetto e il Comune di Firenze potrà fissare ufficialmente il giorno di inaugurazione.

Dopo la Vacs, dovranno partire a ruota i lavori per la linea 3 verso Bagno a Ripoli, che già scontano ritardi sul cronoprogramma. Per non perdere i finanziamenti del Pnrr tutto dovrà essere finito entro il 31 ottobre 2026. Insomma serve un vero e proprio sprint, con i cantieri che interesseranno più punti contemporaneamente.

