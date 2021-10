Tramvia Firenze, sospensione lampo per i lavori per la posa della conduttura

Sospensione lampo a Firenze per i lavori per la posa della conduttura in piazza della Libertà, in corrispondenza dell’incrocio con via del Ponte Rosso. Iniziate venerdì sera le lavorazioni, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono state interrotte sabato per il ritrovamento di una vecchia fognatura che interferisce con la nuova conduttura. Gli archeologi hanno interessato la Soprintendenza per le valutazioni del caso e nella tarda mattinata di oggi è arrivato il via libera alla ripresa degli interventi.

Operazioni di ripristino

Nel frattempo vanno avanti le operazioni di ripristino sulle aree dove gli interventi sono terminati. Dopo viale Lavagnini dalla Fortezza fino a via Landino, nei prossimi giorni sarà la volta dell’ultimo tratto del viale e di piazza Libertà nella parte di intersezione con il viale e sul lato centro. Si tratta della rimozione della separazione fisica tra le corsie dirette verso la Fortezza e verso viale Matteotti, del ripristino della possibilità di svolta su via Cavour per gli autorizzati e dell’area di sosta lato centro piazza.

Quando la posa della conduttura nella piazza all’intersezione con via Ponte Rosso sarà completata, sarà possibile effettuare il ripristino anche della zona lato Parterre dove verranno riaperte le tre corsie centrali per i veicoli provenienti da viale Matteotti e diretti verso viale Lavagnini.