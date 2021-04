Procede a Firenze il cantiere di Publiacqua in viale Matteotti, lavori propedeutici alla realizzazione della nuova linea tramviaria relativa alla variante del centro storico.

Incrocio viale Matteotti chiuso nel weekend per lavori

Venerdì e sabato, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato programmato l’intervento di posa della grossa tubazione (1,2 metri di diametro) in corrispondenza dell’incrocio viale Matteotti-via Fra’ Bartolommeo. I lavori saranno effettuati a partire dalle 12 di venerdì 2 aprile in continuità anche in orario notturno fino alle 5 di domenica 4 aprile e comporteranno la chiusura di via Fra’ Bartolommeo tra viale Matteotti e via Pier Capponi. Previsti anche divieti di sosta a tratti in via Pier Capponi, via Fra’ Bartolommeo e via Leonardo Da Vinci per consentire ai bus di percorrere gli itinerari in deviazione.

I mezzi sulle linee 10 (direzione Settignano), 11 (direzione Salviatino), 17 (direzione Verga), 20 (direzione Gignoro-Calasso) andranno in deviazione sull’itinerario via La Marmora-viale Matteotti-piazza della Libertà-via Pier Capponi-via Fra’ Bartolommeo per poi rientrare sui percorsi consueti.