Tramvia Firenze, linea 3: a febbraio l’inizio dei lavori a Gavinana

Si avvicina l’inizio dei lavori più impattanti sulla viabilità per costruire la nuova linea 3 della tramvia, tra Firenze e Bagno a Ripoli, partendo dal “cuore” di Gavinana. Una data certa ancora non c’è (il cronoprogramma dovrebbe essere svelato dal Comune a breve), ma intanto circolano le prime indiscrezioni, dopo l’incontro organizzato con l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio da Confcommercio. A febbraio gli operai entreranno in azione in viale Giannotti, nel tratto fra via Traversari e piazza Elia Dalla Costa. Sarà un intervento più “soft”, ha assicurato Giorgio, rispetto a quanto visto sui viali per la Variante al centro storico. In estate poi i cantieri si sposteranno verso viale Europa. I negozianti chiedono certezze sui tempi, mentre Palazzo Vecchio ha annunciato un tavolo permanente per monitorare l’andamento dell’opera insieme alle categorie economiche e sconti sulla Tari che potranno arrivare fino al 100%.

L’inizio dei lavori per la linea 3 della tramvia di Firenze: si parte da viale Giannotti

I primi dettagli del nuovo piano di lavori per la linea 3 della tramvia sono emersi dall‘incontro organizzato da Confcommercio Firenze nel pomeriggio dell’8 gennaio, che ha messo a confronto i negozianti della zona di Gavinana e viale Europa con l’assessore Giorgio e i tecnici del Comune. Non ci saranno cantieri estesi, è stato spiegato, ma si procederà per porzioni più limitate, a macchia di leopardo, in modo da cercare di ridurre i disagi. Dopo l’avvio, l’anno scorso, della costruzione del nuovo ponte tra Bellariva e Gavinana e dei parcheggi scambiatori alla fine di viale Europa, a febbraio prenderanno il via i primi lavori con qualche cambiamento di viabilità nella zona di piazza Elia Dalla Costa, dove saranno recuperati anche alcuni parcheggi per i residenti.

Le lavorazioni si svolgeranno in primavera e poi in estate si procederà verso viale Europa, mentre in autunno i lavori per la linea 3 della tramvia dovrebbero arrivare in piazza Beccaria. “Nei prossimi giorni verrà reso pubblico il cronogramma con i dettagli su tempi e modalità dei cantieri”, ha detto l’assessore.

Aiuti per i negozi e parcheggi per i residenti

Durante l’incontro è stato annunciato lo stanziamento da parte del Comune di Firenze di 2 milioni di euro per gli sgravi sulla Tari in favore dei negozi che si trovano sulle strade interessate lavori per la linea 3 e nelle zone vicine alla futura tramvia. Saranno erogati senza lungaggini burocratiche, ha assicurato Giorgio. Si potrà arrivare fino all’azzeramento della tassa sui rifiuti, in base all’impatto sull’attività commerciale. Previsto inoltre un tavolo permanente di confronto con le categorie economiche, che coinvolgerà pure l’assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini.

“Questo tavolo – ha affermato Giorgio – consentirà di fare analisi puntali, cantiere per cantiere, ex ante e in itinere, di modo da minimizzarne gli impatti e prendere in carico le richieste dei commercianti nelle varie zone per migliorare la gestione delle lavorazioni ascoltando in tempo reale le necessità e fornire risposte puntuali”. Durante l’assemblea sono emerse le rivendicazioni degli esercenti, dalla certezza dei tempi alla previsione di misure per garantire il carico e lo scarico merci, la sosta dei clienti e per assicurare la visibilità di vetrine e insegne nonostante la presenza delle transenne.

Il Comune sta lavorando anche a convenzioni con i privati (ad esempio con la Coop di piazza Bartali) perché mettano a disposizione i loro parcheggi per i residenti in orario notturno, mentre è stato stilato un piano per recuperare posti auto: dall’ingresso del parco dell’Albereta (lato piazza Ravenna) alla zona vicino al nuovo ponte in via di costruzione.

Quando saranno finiti i lavori della linea 3 della tramvia Firenze – Bagno a Ripoli?

In attesa della partenza della tratta per San Marco, i lavori per la linea 3 della tramvia sono iniziati in sordina, in zone limitate tra Firenze e Bagno a Ripoli senza riflessi negativi sulla viabilità. Ora bisognerà marciare con un buon ritmo, perché il limite per concludere l’opera è il mese di ottobre 2026, in modo da non perdere i finanziamenti del Pnrr.

Il progetto della T3 prevede 7,2 chilometri di percorso con 17 fermate, tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli: i convogli in futuro percorreranno i viali di circonvallazione, imboccheranno i lungarni all’altezza della Torre della Zecca e poi passeranno al centro del Ponte da Verrazzano. Da qui proseguiranno per piazza Gavinana, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli, con capolinea a Bagno a Ripoli in via Granacci vicino al Viola Park della Fiorentina. In progetto l’estensione da piazza della Libertà verso Campo di Marte e Rovezzano.

