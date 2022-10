Tramvia in piazza San Marco: i bus cambiano capolinea e fermate

- Pubblicità -

I lavori della tramvia in piazza San Marco a Firenze portano modifiche alle fermate dei bus di Autolinee Toscane. Sono iniziati i cantieri con la chiusura del primo tratto di via Cavour, necessario per la realizzazione della variante al centro storico: scatta la riapertura di una corsia da via La Pira in direzione di via Arazzieri sulla porzione ripavimentata. Dalle ore 22 del 28 ottobre 2022 il cantiere andrà occupare tutta la restante parte della piazza lato basilica con la chiusura della corsia da via Cavour verso via La Pira. Per via Cavour il primo cantiere interessa il tratto da via Micheli a piazza San Marco.

Lavori tramvia in piazza San Marco: cosa cambia per i bus 7, 11, 17, 20, 52 e C1

I lavori per la nuova linea della tramvia Fortezza – Libertà – San Marco significano modifiche al percorso e alle fermare dei bus. Intanto saranno soppresse le fermate su via Cavour e il capolinea di via La Pira. Soppressione per la fermata Arazzieri tra piazza San Marco e via della Dogana: le linee 1, 11, 17, 20, 52, C1 in ingresso al centro si fermeranno nella nuova fermata “La Pira San Marco”, tra via della Dogana e la piazza (collocata nella via parallela a 150 metri circa e 2 minuti a piedi). Anche le fermate Cavour Sant’Anna e Cavour Salvetrina saranno soppresse. Le linee 1 e C1 transiteranno quindi da via La Marmora.

- Pubblicità -

Modifiche per i bus 7, 10 e 25 a causa di lavori per la tramvia in piazza San Marco. La linea 7 diretta alla stazione di Santa Maria Novella verrà deviata su via Nazionale. Quindi per chi viene da Fiesole, in direzione Santa Maria Novella, e vuole raggiungere piazza di San Marco, potrà prendere la linea 1 alle fermate di interscambio “Pascoli Mafalda di Savoia” (in via Pascoli) o “Don Minzoni Pascoli” (in via Don Minzoni). Per chi invece, da piazza San Marco, vuole andare a Fiesole, è possibile servirsi delle linee 1, C1 dalla fermata “La Pira” fino alla fermata “Don Minzoni Libertà” e da lì prendere la linea 7.

Cosa cambia per gli autobus 10 e 25 : nuovo capolinea

Per la linea 10 viene soppresso il capolinea “La Pira”: il capolinea nuovo è in piazza della Libertà. Da Settignano per raggiungere piazza San Marco sarà necessario l’interscambio con le linee 11, 17, 20 alla fermata “Fra’ Bartolommeo Matteotti” (in via Fra’ Bartolommeo), invece per raggiungere la stazione Santa Maria Novella si potranno prendere le linee 11 e 17 dalla stessa fermata. Se da piazza San Marco si vuole raggiungere Settignano, sarà possibile prendere le linee 11, 17 e 20 dalla fermata “La Pira” e poi fare uno scambio con il 10 alla fermata “Savonarola Giacomini”.

- Pubblicità -

Anche per l’autobus 25 ci sarà un nuovo capolinea, in piazza della Libertà. Per raggiungere piazza di San Marco sarà necessario l’interscambio con le linee 1 e C1 alla fermata “Ponte Rosso” (in via del Ponte Rosso). Per raggiungere la stazione Santa Maria Novella sarà possibile prendere la linea 1 dalla stessa fermata. Se da piazza San Marco si vuole raggiungere Pian di San Bartolo o Pratolino è necessario servirsi delle linee 1 e C1 dalla fermata “La Pira” e scendere alla fermata “Don Minzoni Libertà”. Se si parte dalla stazione di Santa Maria Novella, per riprendere il 25, bisognerà salire sulle linee 1 e 7 e fermarsi a “Don Minzoni Libertà”. Sul sito di Autolinee Toscane tramite il servizio “trip planner” è possibile controllare il percorso. Qui la nostra guida alle linee della tramvia di Firenze.