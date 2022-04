Tramvia Sesto Fiorentino: percorso verso il polo scientifico, il progetto

Il prolungamento della tramvia per Sesto Fiorentino raggiungerà piazza del Mercato, ma il percorso toccherà con una diramazione e una fermata anche la parte nord del polo scientifico, inoltre il progetto prevederà una “linea 2 unica”, senza cambio all’aeroporto di Firenze. Sono queste le principali novità emerse dall’intesa tra Regione Toscana, Università di Firenze, Comune di Firenze e Comune di Sesto Fiorentino. Questo sviluppo del sistema tramviario sarà finanziata con 220 milioni di euro.

Il percorso della nuova linea della tramvia fino al centro di Sesto Fiorentino e al polo scientifico

Al momento sono state stabilite le linee guida del nuovo tracciato. Sulla carta il prolungamento della tramvia dall’aeroporto di Firenze fino a Sesto Fiorentino è chiamata “linea 2.2“, perché andrà a implementare l’attuale percorso della T2 che collega piazza dell’Unità allo scalo di Peretola. Rispetto al passato è stato previsto un collegamento diretto tra i vecchi e i nuovi binari: i passeggeri quindi non dovranno scendere dai vagoni provenienti dal centro fiorentino per salire su quelli diretti a Sesto. Quindi il servizio di trasporto si svolgerà in continuità.

Uno dei nodi da sciogliere riguardava il percorso della tramvia verso il polo scientifico di Sesto Fiorentino, dopo che l’ipotesi di cancellare il passaggio dalla zona delle facoltà aveva provocato polemiche e malumori. L’ipotesi presentata oggi, 5 aprile 2022, prevede il capolinea del tram in piazza del Mercato, ma anche una diramazione verso il campus universitario. All’incrocio con via dei Giunchi i binari si sdoppieranno e un tracciato (la cosiddetta “staffa”) arriverà di fronte alla Cappella della Madonna del Piano, vicino al liceo Agnoletti, dove è prevista la fermata “polo scientifico”, per poi tornare a collegarsi al percorso principale.

Le altre fermate e la mappa della tramvia per Sesto Fiorentino

Dall’istituto superiore Enriques Agnoletti partirà poi un sistema di bus-navetta per servire l’area e tutte le facoltà. Il presidente della Regione Toscana ha annunciato inoltre opere a servizio del polo universitario, con un nuovo ponte e nuove piste ciclabili.

In cantiere anche un’altra novità. Prima di questa biforcazione, l’idea è di spostare a sud la fermata inizialmente prevista in corrispondenza del Centro di meccanizzazione delle Poste, vicino a via della Pace, per avvicinarla alla futura facoltà di Agraria. La successiva fermata della tramvia di Sesto Fiorentino sarà invece all’altezza del centro commerciale.

I tempi dei lavori per il prolungamento della linea T2

Ancora non c’è un progetto vero e proprio per la tramvia di Sesto Fiorentino: il “disegno” del nuovo percorso dovrà essere aggiornato e poi partiranno le successive fasi di progettazione. Se tutto andrà per il verso giusto, prevede il sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella, l’intero sistema tramviario sarà pronto entro il 2030.

Intanto sono iniziati i lavori per un altro sviluppo della “ragnatela ferrata” di Firenze, la cosiddetta variante al centro storico (VACS) che poterà la tramvia dalla Fortezza a piazza San Marco. Lo step successivo è la partenza dei cantieri per la linea 3 verso Bagno a Ripoli.