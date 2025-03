Uova di Pasqua Ail 2025: dove trovarle, il costo e le piazze

- Pubblicità -

Il 4, 5 e 6 aprile 2025 tornano nelle piazze italiane le uova di Pasqua solidali dell’AIL, che – a un costo simbolico – sostengono le attività dell’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. L’iniziativa, che vedrà impegnati migliaia di volontari, da oltre trent’anni rappresenta un importante momento di solidarietà e sostegno alla ricerca scientifica.

Qual è il costo delle uova Ail

I fondi raccolti con questa campagna, spiega l’organizzazione, permettono infatti di finanziare borse studio per giovani ricercatori, centri ematologici e servizi di assistenza per i pazienti, come le visite di equipe multi-specialistiche a domicilio e il supporto socio-psicologico. Allo stesso tempo l’evento è un’occasione per diffondere consapevolezza su queste gravi patologie.

Quest’anno si rinnova anche la campagna di comunicazione, che raffigura una paziente con in mano un uovo di Pasqua, immagine accompagnata dallo slogan: “Per me quest’uovo è Pasqua, Ferragosto e spero tantissimi compleanni”. Il “costo” delle uova di Pasqua AIL 2025 è di 15 euro: si tratta di un contributo minimo per sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma che è possibile ampliare a seconda delle proprie disponibilità economiche.

Uova AIL 2025: dove trovarle in tutta Italia

La domanda più frequente, soprattutto con l’avvicinarsi della Pasqua, è dove trovare le uova solidali dell’AIL. Da Nord a Sud, nel weekend di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile, i volontari delle oltre 80 sezioni dell’associazione allestiranno gli stand in 4.900 piazze italiane, dove acquistare queste “bontà solidali” a fronte di una donazione. Al latte o al cioccolato fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell’associazione presente sulla confezione.

Per conoscere il luogo più vicino dove trovare le uova di Pasqua è possibile consultare il sito ufficiale dell’AIL (www.ail.it), chiamare il numero 0670386060 (attivo dal 1° aprile dalle 9 alle 17) oppure rivolgendosi alla sezione dell’associazione della propria città. In più di 30 anni dalla nascita di questa manifestazione sono state distribuite in tutta Italia oltre 16,7 milioni di uova di cioccolato e raccolti 192,2 milioni di euro a favore dell’Ail.