Uova di Pasqua Ail 2024: dove trovarle nelle piazze

Buone perché solidali: le uova di Pasqua 2024 dell’Ail arriveranno nelle piazze di tutta Italia a metà marzo, per sostenere – a un prezzo simbolico – la ricerca scientifica e l’assistenza dei malati di tumore del sangue. La campagna compie i 31 anni di vita. Da Milano a Roma, da Firenze a Napoli, per tre giorni i volontari dell’associazione italiana contro le leucemie allestiranno banchini e stand nei principali luoghi di ritrovo.

Dove e quando trovarle: le piazze delle uova solidali

“Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo”, è l’appello che l’Ail rinnova anche in occasione della Pasqua 2024 e della nuova campagna legata alle uova di cioccolato solidali, che si potranno comprare in 4.800 piazze italiane venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo. Negli stand saranno impegnati migliaia di volontari delle 83 sezioni dell’associazione.

Era il 1994 quando per la prima volta i volontari dell’associazione scesero nelle piazze proponendo queste “dolcezze solidali” per sostenere la ricerca ematologica in Italia, proprio nell’anno in cui venne scoperta la causa della leucemia acuta promielocitica. Grazie agli studi scientifici oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia.

L’elenco delle piazze dove comprare le uova solidali Ail con un costo minimo di 13 euro sarà pubblicato sul sito www.ail.it dal 12 marzo 2024 e si potrà conoscere anche chiamando il numero telefonico 06.7038 6060 (attivo da martedì 12 marzo con orario 9-17) oppure rivolgendosi alla sezione dell’associazione della propria città.

Il costo delle uova solidali Ail per la Pasqua 2024: un prezzo simbolico per sostenere l’associazione

Le uova di Pasqua 2024 dell’Ail, al latte e fondente, si potranno acquistare a fronte di un contributo minimo di 13 euro: non tanto un “costo”, ma una cifra da cui partire per fare un’offerta. Negli ultimi 30 anni, grazie al sostegno delle persone, l’associazione ha distribuito oltre 15 milioni di uova di pasqua solidali, raccogliendo più di 170 milioni di euro che sono stati destinati alla ricerca scientifica su leucemie, linfomi e mieloma (dalle borse dei studio per i ricercatori ai laboratori), ai centri ematologici e all’assistenza in favore di famiglie e pazienti.

Oltre al tradizionale uovo di Pasqua, ci saranno anche gadget solidali per sostenere l’Ail, tra cui la colomba in due diverse confezioni (donazione minima 15 euro) . A Firenze la sede dell’Ail si trova in piazza Meyer 2 e può essere contattata al numero telefonico 055.4364273. Durante la pandemia l’associazione aveva anche previsto la consegna a domicilio delle uova di Pasqua, con prenotazione online, mentre dal 2022 i volontari sono tornati in piazza.