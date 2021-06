Vaccini under 30 in Toscana: quando saranno aperti a tutti

Con il 3 giugno, c’è il via libera nazionale alle aperture degli hub dei vaccini per tutti gli under 30, ma la Toscana per ora continuerà sulla via delle classi di età. E quindi fino al 5 giugno verranno aperte le agende per i trentenni (qui il calendario), mentre è confermata la corsia preferenziale per i maturandi e i promessi sposi. Resta la possibilità di fissare un vaccino last minute, dalle 19 di ogni sera, per prenotare la somministrazione nelle 24 ore successive, in base alle dosi avanzate in giornata. Ma quando i vaccini saranno aperti a tutti in Toscana?

Vaccini per under 30 in Toscana, il calendario delle aperture per la prenotazione: over 16 e over 12

Dalla settimana del 7 giugno, la Regione darà il via alla prenotazione dei vaccini per gli under 30 residenti in Toscana, partendo dai 29enni e 28enni, poi giorno dopo giorno le aperture riguarderanno tutti gli over 16. È quanto annunciato dal governatore Eugenio Giani sui social. Il calendario è in via di definizione e sarà diffuso sui canali ufficiali.

La strategia sarà sempre quella di una partenza a “blocchi di età”: data dopo data saranno aperte in modo scaglionato le prenotazioni a seconda dell’anno di nascita. Tra le ipotesi di lavoro, aprire gli open day – a fine turno – anche ai giovani che vorranno farsi il vaccino, se non ci saranno in fila altre persone delle fasce d’età per cui è già partita la prenotazione sul portale ufficiale. Per quanto riguarda i ragazzi tra i 12 e i 15 anni l’idea è di affidare la vaccinazione direttamente ai pediatri e ai medici di famiglia.

I vaccini aperti a tutti i maturandi toscani e agli sposi: quando e come funziona la prenotazione

Mentre si attende il via libera ai vaccini per gli under 30, la Toscana ha già previsto la partenza della prenotazione per i maturandi: da sabato 5 giugno i giovani che sosterranno l’esame di maturità potranno riservare un posto sulla piattaforma prenotavaccino.sanita.toscana.it. La prima dose (Pfizer) sarà somministrata dal 7 al 13 giugno, almeno tre giorni prima degli esami. In tutta la Toscana sono circa 30 mila i giovani potenziali fruitori.

Già partito invece il canale prioritario per i promessi sposi, senza limiti di età: in Toscana le coppie che stanno per convolare a nozze possono informarsi su come prenotare il vaccino chiamando il numero 055.9077777, ogni giorno dalle 9 alle 16. Basterà comunicare i propri dati e il giorno del matrimonio, poi si sarà richiamati dalle Asl che fisserà la data dell’iniezione. Al momento della prima dose sarà necessario portare con sé una copia delle pubblicazioni di nozze. Sono state 500 le coppie che hanno prenotato la somministrazione in occasione del primo giorno di attività del servizio.