A Firenze torna la ztl notturna estiva

Torna la ztl estiva notturna a Firenze con i provvedimenti a tutela del centro dal giovedì al sabato sera. La notizia arriva dopo solo tre mesi dall’annuncio della sospensione anche per il 2021.

Firenze, Ztl estiva: gli orari e le zone

La ztl sarà in vigore dalle 23 fino alle 3 del giorno successivo nei settori A, B e O con l’aggiunta dei settori E (da piazza Piave alla Biblioteca Nazionale) e F (lungarno Cellini e San Niccolò) con l’attivazione delle porte telematiche specifiche tra cui quella su via dei Bastioni (possibile grazie all’inversione di senso di viale Poggi).

E per il parcheggio?

Per quanto riguarda la sosta c’è la possibilità di posteggiare in via straordinaria nella zona del mercato di San Lorenzo. Si tratta di via dell’Ariento, via Panicale (tra piazza del mercato centrale e via dell’Ariento) e via Sant’Antonino (tra piazza del Mercato Centrale e via dell’Ariento). La sosta sarà consentita dopo la rimozione dei banchi e le operazioni di pulizia (20.30 circa) e fino alle 24. Uscita dei mezzi da via Canto dei Nelli-piazza Madonna degli Aldobrandini e nei giorni di ztl notturna (giovedì, venerdì e sabato) invece da via del Melarancio-piazza dell’Unità Italiana-piazza della Stazione. Per maggiori informazioni, tutti gli aggiornamenti su Servizi alla Strada.

Torna poi l’orario allungato della tramvia: venerdì e sabato sera i tram viaggeranno fino alle 2.