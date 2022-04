Ztl notturna estiva di Firenze 2022: orari, giorni e mappa

Si chiama “estiva”, ma la ztl notturna di Firenze scatta già ad aprile 2022 con orari diversi rispetto a quelli stabiliti in passato dal disciplinare sulla zona a traffico limitato. Durante il weekend le telecamere delle porte telematiche che sorvegliano l’accesso dei veicoli ai settori centrali fanno le ore piccole, rimanendo accese per buona parte della serata, ma la “fascia” della cena sarà salva. Ecco quindi una guida pratica.

Quando parte e quando finisce la ztl notturna estiva a Firenze nel 2022

La giunta comunale ha deciso di confermare le date della ztl notturna che parte da giovedì 7 aprile e continua, tutti i weekend, fino al 2 ottobre 2022. Ogni giovedì, venerdì e sabato notte verranno attivate le porte telematiche posizionate ai confini della zona a traffico limitato del centro storico, dell’Oltrarno, di San Niccolò e della zona di piazza Piave. Chi passerà sotto i varchi negli orari di accensione vedrà poi recapitarsi a casa la multa.

Gli orari della ztl notturna di Firenze nel 2022

A differenza di quanto previsto in passato, la ztl estiva di Firenze nel 2022 sarà concentrata nel cuore della notte, ossia ogni giovedì, venerdì e sabato in questi orari: dalle ore 23.00 alle 3.00 del giorno successivo. Di fatto viene salvata dal provvedimento la fascia oraria della cena, dando la possibilità pure ai clienti dei ristoranti di entrare in centro. Il semaforo dei varchi telematici per l’accesso dei veicoli è rosso anche negli orari consueti per i settori A, B e O, ossia dalle 7.30 alle 20.00, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 7.30 alle 16.00. Via libera invece la domenica.

La mappa della ztl notturna di Firenze

Vediamo allora la mappa della ztl estiva, che riguarda il settore A (il cuore del centro storico, dal mercato centrale di San Lorenzo al Duomo, da piazza Santa Maria Novella alle vie simbolo di Firenze), la ztl B (area compresa dentro i viali di circonvallazione) e il settore O (Oltrarno). A questi, il giovedì, venerdì e sabato notte si aggiungono anche il settore F (area di San Niccolò) e quello G (tra piazza Piave e piazza Cavalleggeri). Sul sito del Comune di Firenze è disponibile il pdf con la mappa completa della ztl, aggiornata al 2022.

Telecamere accese

Intanto dal 4 aprile sono stati accesi anche i varchi elettronici installati nella zona di piazza Indipendenza, ossia in via Dolfi all’incrocio con viale Strozzi, in via Ridolfi all’intersezione con piazza Indipendenza e in via Guelfa angolo piazza del Crocifisso. A seguire saranno attivate inoltre le telecamere in lungarno Diaz nei pressi dell’incrocio con Ponte alle Grazie, piazza Nazario Sauro, lungarno Corsini angolo piazza Goldoni e via delle Casine angolo lungarno della Zecca.