Anfiteatro delle Cascine: l’estate 2022 all’Ultravox Firenze

Festival, spettacoli, concerti, serate a tema, mercatini, presentazioni di libri e dischi, cinema e ristorazione di qualità: all’Anfiteatro delle Cascine è iniziata l’estate 2022 dell’Ultravox Firenze.

I concerti 2022 all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze

Nel Parco delle Cascine di Firenze si rinnova anche quest’anno la proposta di uno spazio immerso nel verde e caratterizzato da due “anime”.

All’arena dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale sono già in calendario una serie di grandi concerti. Si esibiranno ad esempio Bandabardò e guest (27/5), Fatboy Slim (1/6), I Musici di Francesco Guccini (22/6), Rkomi (24/6), Willie Peyote (29/6), Steve Vai (4/7), M¥Ss Keta (9/7), Cor Veleno Tre Allegri Ragazzi Morti (14/7), Snarky Puppy (17/7). E poi Bobo Rondelli & SuRealistas (20/7), Kings Of Convenience (26/7), Fast Animals And Slow Kids (8/7), Kraftwerk (9/7) e molti altri ancora.

Ultravox Firenze: le proposte della stagione 2022

A ridosso dell’Anfiteatro, nel parco del Prato delle Cornacchie c’è l’Ultravox Firenze, a cui si accede sempre gratuitamente (tutte le sere dalle ore 18). Dopo l’inaugurazione della stagione, giovedì 12 maggio, ed il festival Volare (nel week end 13-15 maggio), venerdì 20 maggio torna “Insieme per Michela”, musica, spettacoli e poesia contro la violenza alle donne, nel ricordo di Michela Noli. Sarà poi la volta del festival Stradevarie, con cui Ultravox Firenze ricorderà Carlo Monni: un week-end di musica e spettacoli insieme a tanti artisti di strada, sabato 21 e domenica 22 maggio. Sabato 28 e domenica 29 maggio spazio a rock’n’roll e aromi anni ‘50 con l’Hound Dog Festival: concerti, scuola di ballo, barber shop, dischi, memorabilia e tante attività in tema, dress code consigliato.

Per i più piccoli ci saranno le “Favole a merenda” del Teatro delle Donne e gli spettacoli della Compagnia Catalyst, mentre in arrivo ci sono anche un week-end dedicato alla bistecca alla fiorentina, il festival “Viola Kids” e altri appuntamenti a tema.

Il 27 maggio all’Anfiteatro delle Cascine il tributo a Enrico Greppi (Bandabardò)

“Tre Passi Avanti” è l’evento tributo che la città di Firenze dedica a Enrico Greppi, indimenticata voce della Bandabardò, e che si tiene venerdì 27 maggio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Sul palco, insieme alla Bandabardò, ci sono Cisco, Giobbe Covatta, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Jacopo Fo, Folcast, Enzo Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella Martinelli, Mirkoeilcane, Erica Mou, Negrita, Saverio Tommasi, Paola Turci e Piero Pelù.

Le proposte dell’area ristorazione di Ultravox Firenze

Nell’area ristorazione di Ultravox Firenze tutte le sere si potranno gustare pizze cotte in forno a legna, hamburger doc, delizie della cucina indiana e finger food. E ancora, aperitivi e cocktail d’autore. Tutte le attività di Ultravox sono inserite nel programma dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono disponibili su ticketone.it.

Ultravox Firenze nasce dalla sinergia fra Le Nozze di Figaro, Music Pool, Teatro Tenda, R.M.E (Viper) ed Enrico Romero (Firenze Jazz Festival).

Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine: il programma completo

Inaugurazione

Giovedì 12 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: I MATTI DELLE GIUNCAIE (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: I MATTI DELLE GIUNCAIE (ingresso gratuito) Venerdì 13 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito)

Anfiteatro: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito) Anfiteatro: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito) Sabato 14 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito)

Anfiteatro: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito) Anfiteatro: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito) Domenica 15 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito)

Anfiteatro: ILARIO ALICANTE

Ultravox Vox Stage: VOLARE – FESTIVAL DEL VOLO (ingresso gratuito) Anfiteatro: ILARIO ALICANTE Martedì 17 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: COSMIC SUNSET con Andrea Rucci dj

Ultravox Vox Stage: COSMIC SUNSET con Andrea Rucci dj Mercoledì 18 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: New Kids in Town – KANGAROO in concerto (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: New Kids in Town – KANGAROO in concerto (ingresso gratuito) Giovedì 19 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: Rock History – IGUANAS DUO in concerto (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: Rock History – IGUANAS DUO in concerto (ingresso gratuito) Venerdì 20 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: INSIEME PER MICHELA – musica, spettacoli e poesia contro la violenza alle donne, nel ricordo di Michela Noli (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: INSIEME PER MICHELA – musica, spettacoli e poesia contro la violenza alle donne, nel ricordo di Michela Noli (ingresso gratuito) Sabato 21 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: Monni Festival – QUARTO PODERE in concerto (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: Monni Festival – QUARTO PODERE in concerto (ingresso gratuito) Domenica 22 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: Monni Festival – LA NUOVA PIPPOLESE in concerto (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: Monni Festival – LA NUOVA PIPPOLESE in concerto (ingresso gratuito) Martedì 24 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: COSMIC SUNSET con Andrea Rucci dj (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: COSMIC SUNSET con Andrea Rucci dj (ingresso gratuito) Mercoledì 25 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: New Kids in Town – AGAPE in concerto (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: New Kids in Town – AGAPE in concerto (ingresso gratuito) Giovedì 26 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: Rock History – BOTTAI MEILLE in concerto (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: Rock History – BOTTAI MEILLE in concerto (ingresso gratuito) Venerdì 27 maggio 2022

Anfiteatro: BANDABARDÒ feat. Cisco, Giobbe Covatta, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Jacopo Fo, Folcast, Enzo Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella Martinelli, Mirkoeilcane (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria)

Anfiteatro: BANDABARDÒ feat. Cisco, Giobbe Covatta, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Jacopo Fo, Folcast, Enzo Iacchetti, Max Gazzè, Gabriella Martinelli, Mirkoeilcane (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) Sabato 28 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: HOUND DOG FESTIVAL – una scorpacciata di rock’n’roll, surf e affini: concerti, scuola di ballo, barber shop, dischi, memorabilia e tante attività in tema (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: HOUND DOG FESTIVAL – una scorpacciata di rock’n’roll, surf e affini: concerti, scuola di ballo, barber shop, dischi, memorabilia e tante attività in tema (ingresso gratuito) Domenica 29 maggio 2022

Ultravox Vox Stage: HOUND DOG FESTIVAL – una scorpacciata di rock’n’roll, surf e affini: concerti, scuola di ballo, barber shop, dischi, memorabilia e tante attività in tema (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: HOUND DOG FESTIVAL – una scorpacciata di rock’n’roll, surf e affini: concerti, scuola di ballo, barber shop, dischi, memorabilia e tante attività in tema (ingresso gratuito) Mercoledì 1 giugno 2022

Ultravox Vox Stage: FATBOY SLIM

Ultravox Vox Stage: FATBOY SLIM Sabato 11 giugno 2022

Anfiteatro: JOSEPH CAPRIATI

Anfiteatro: JOSEPH CAPRIATI Domenica 12 giugno 2022

Anfiteatro: FIRENZE SUONA MUSIC CONTEST

Anfiteatro: FIRENZE SUONA MUSIC CONTEST Mercoledì 22 giugno 2022

Anfiteatro: I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI

Anfiteatro: I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI Venerdì 24 giugno 2022

Anfiteatro: RKOMI

Anfiteatro: RKOMI Sabato 25 giugno 2022

Anfiteatro: CHARLOTTE DE WITTE e ENRICO SANGIULIANO

Anfiteatro: CHARLOTTE DE WITTE e ENRICO SANGIULIANO Lunedì 27 giugno 2022

Anfiteatro: ARIETE

Anfiteatro: ARIETE Mercoledì 28 giugno 2022

Ultravox Vox Stage: CO.LORE – COLLETTIVO LOREDANA (ingresso gratuito)

Ultravox Vox Stage: CO.LORE – COLLETTIVO LOREDANA (ingresso gratuito) Mercoledì 29 giugno 2022

Anfiteatro: WILLIE PEYOTE

Anfiteatro: WILLIE PEYOTE Giovedì 30 giugno 2022

Anfiteatro: ERNIA

Anfiteatro: ERNIA Venerdì 1 luglio 2022

Anfiteatro: GUE PEQUENO

Anfiteatro: GUE PEQUENO Sabato 2 luglio 2022

Anfiteatro: FRANCO126

Anfiteatro: FRANCO126 Lunedì 4 luglio 2022

Anfiteatro: STEVE VAI

Anfiteatro: STEVE VAI Mercoledì 6 luglio 2022

Anfiteatro: ALFA

Anfiteatro: ALFA Giovedì 7 luglio 2022

Anfiteatro: ROVERE

Anfiteatro: ROVERE Venerdì 8 luglio 2022

Anfiteatro: NOYZ NARCOS

Anfiteatro: NOYZ NARCOS Sabato 9 luglio 2022

Anfiteatro: M¥SS KETA

Anfiteatro: M¥SS KETA Domenica 10 luglio 2022

Anfiteatro: YVES TUMOR

Anfiteatro: YVES TUMOR Giovedì 14 luglio 2022

Anfiteatro: COR VELENO / TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

Anfiteatro: COR VELENO / TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI Sabato 16 luglio 2022

Anfiteatro: GIOVANNI TRUPPI

Anfiteatro: GIOVANNI TRUPPI Domenica 17 luglio 2022

Anfiteatro: SNARKY PUPPY

Anfiteatro: SNARKY PUPPY Mercoledì 20 luglio 2022

Anfiteatro: BOBO RONDELLI & SUREALISTAS

Anfiteatro: BOBO RONDELLI & SUREALISTAS Giovedì 21 luglio 2022

Anfiteatro: IMMANUEL CASTO

Anfiteatro: IMMANUEL CASTO Venerdì 22 luglio 2022

Anfiteatro: SONS OF KEMET

Anfiteatro: SONS OF KEMET Sabato 23 luglio 2022

Anfiteatro: SOLOMUN

Anfiteatro: SOLOMUN Domenica 24 luglio 2022

Anfiteatro: EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Anfiteatro: EUGENIO IN VIA DI GIOIA Martedì 26 luglio 2022

Anfiteatro: KINGS OF CONVENIENCE

Anfiteatro: KINGS OF CONVENIENCE Venerdì 2 settembre 2022

Anfiteatro: BRESH

Anfiteatro: BRESH Sabato 3 settembre 2022

Anfiteatro: LAZZA

Anfiteatro: LAZZA Giovedì 8 settembre 2022

Anfiteatro: FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

Anfiteatro: FAST ANIMALS AND SLOW KIDS Venerdì 9 settembre 2022

Anfiteatro: KRAFTWERK

Il calendario sarà costantemente aggiornato su www.ultravoxfirenze.it