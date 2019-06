Ci siamo, a Firenze l’Arena di Marte torna ad ospitare film sotto le stelle per la sua 26esima stagione estiva, quella 2019: è il cinema all’aperto più frequentato di Campo di Marte, con due schermi negli spazi esterni del Mandela Forum di Firenze.

Quando apre? L’arena estiva spalanca i battenti mercoledì 26 giugno 2019 e rimane attiva fino a domenica primo settembre: tutte le sere (o quasi) film sotto le stelle per (ri)vedere i migliori titoli passati nelle sala, ma anche per scoprire produzioni d’essai, riscoprire i capolavori del passato o per assistere a prime visioni e anteprime speciali.

Due le anime di questo cinema sotto le stelle: l’Arena grande, 450 posti, riservata ai film più famosi della passata stagione cinematografica con inizio proiezione alle ore 21.30; l’arena piccola per i film d’essai dalle 21.45 in poi. Il ristorante invece è attivo fin dalla ore 20.

Cinema al Mandela Forum, il programma

Il programma dell’Arena di Marte, promosso dall’associazione Nelson Mandela Forum e curato da Stefano Stefani, è realizzato con il contributo dell’Estate fiorentina 2019 e della Città metropolitana di Firenze. Durante questi 2 mesi di cinema sotto le stelle ci saranno anche eventi speciali, incontri e anteprime a cura di Michele Crocchiola.

Partenza mercoledì 26 giugno con “A mano disarmata” di Claudio Bonivento che porta sul grande schermo la vicenda del malaffare della famiglia Spada sul litorale di Ostia, con ospite il regista, la sceneggiatrice Domitilla Di Pietro e la protagonista Claudia Gerini.

Tra gli altri eventi speciali dell’arena estiva l’incontro con Marco Bellocchio prima della proiezione del suo ultimo lavoro “Il Traditore” sul pentito Tommaso Buscetta (mercoledì 3 luglio). All’Arena di Marte arriva anche Claudio Giovannesi con “La paranza dei bambini” (venerdì 5 luglio) pellicola tratta dal romanzo di Roberto Saviano e Orso d’argento al Festival di Berlino, e Federico Bondi con “Dafne” (giovedì 11 luglio e giovedì 25 luglio), film che narra la storia di una ragazza con sindrome di Down alle prese con la scomparsa della madre. Qui il nostro articolo con la programmazione completa dell’Arena di Marte.

I biglietti per l’Arena di Marte 2019

Fermi i prezzi dei biglietti per l’Arena di Marte: anche quest’anno per l’ingresso intero costa 5 euro. Il biglietto ridotto è riservato ai soci di Unicoop Firenze, che dal lunedì al giovedì spendono 4 euro. L’accesso è da piazza Berlinguer. Per informazioni è possibile chiamare il numero 055678841 oppure visitare il sito del Mandela Forum, nella sezione dedicata al cinema all’aperto.