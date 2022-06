Il programma 2022 del cinema all’aperto del Poggetto

Da una parte c’è la piscina, dall’altra il cinema all’aperto del Poggetto, una delle arene estive di Firenze attive in questo 2022: con la bella stagione si è riacceso il proiettore di Esterno Notte nel “giardino” della Flog (zona Rifredi), con una programmazione che prosegue fino ai primi giorni di settembre.

L’arena estiva “Esterno Notte”

Sul grande schermo arrivano le migliori pellicole uscite nella passata stagione e anche qualche anteprima. Per l’ultima settimana del mese di giugno 2022 il Cinema al Poggetto di Firenze propone: il capolavoro di Agata Christie rivisitato da Kenneth Branagh “Assassinio sul nilo” (mercoledì 29 giugno) e Luca Marinelli nei panni di “Diabolik” (giovedì 30).

Durante il mese di luglio l’arena estiva “Esterno Notte” propone tantissimi film che variano dalle storie più famose come quella di House of Gucci (10 luglio) alla vita di alcuni personaggi fondamentali del nostro Paese come il film omaggio a Ennio Morricone in programmazione venerdì 15 luglio.

Il cinema all’aperto della Flog di Firenze: orari e prezzi dei biglietti

Gli spettacoli nell’arena estiva del cinema del Poggetto, in via Michele Mercati 24/b, iniziano alle ore 21.30. Il biglietto intero di “Esterno notte” costa 6 euro, il ridotto (per chi ha la tessera Firenze al Cinema e per i soci Flog) 5 euro. Mentre per le anteprime i prezzi dei biglietti vanno dai 5,50 euro del ridotto ai 7,50 dell’ingresso intero. I tagliandi possono essere comprati anche online, registrandosi sul sito Cinebot.

A luglio il cinema del Poggetto a Firenze resterà chiuso tutti i lunedì, accendendo i proiettori solo dal martedì alla domenica. Sempre attiva durante l’estate anche la piscina del Poggetto, aperta per la balneazione libera tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre dalle 19 alle 20 è previsto il nuoto libero.

Cinema al Poggetto di Firenze: la programmazione 2022

Ecco in sintesi la programmazione dettagliata per dell’arena estiva del Poggetto, il cinema all’aperto allestito negli spazi esterni della Flog.

Giugno 2022: i film sotto le stelle

Mercoledì 29 giugno

ASSASSINIO SUL NILO

Regia di Kenneth Branagh

Genere Drammatico, USA, 2022, durata 127 minuti.

Giovedì 30 giugno

DIABOLIK

Regia di Marco Manetti, Antonio Manetti.

Genere Commedia, Italia, 2021

Cinema del Poggetto: il programma di luglio 2022

Venerdì 1° luglio

IL RITRATTO DEL DUCA

Regia di Roger Michell

Genere Commedia- Gran Bretagna 2020, durata 96 minuti

Sabato 2 luglio

CORRO DA TE

Regia di Riccardo Milani

Genere Commedia, Italia, 2022, durata 113 minuti

Domenica 3 luglio

7 DONNE E UN MISTERO

Regia di Alessandro Genovesi

Genere Commedia, Italia, 2021, durata 90 minuti

Martedì 5 luglio

FINALE A SORPRESA

Regia di Mariano Cohn, Gastón Duprat

Genere Commedia, Spagna, 2021, durata 114 minuti

Mercoledì 6

C’MON C’MON

Regia di Mike Mills

Genere Drammatico, USA, 2021, durata 108 minuti

Giovedì 7

QUI RIDO IO

Regia di Mario Martone

Genere Drammatico,Italia, 2021, durata 133 minuti

Venerdì 8

TRE PIANI

Regia di Nanni Moretti

Genere Drammatico, Italia, 2021, durata 119 minuti

Sabato 9

NOSTALGIA

Regia di Mario Martone

Italia, 2022, durata 117 minuti

Domenica 10

HOUSE OF GUCCI

Regia di Ridley Scott

Genere Drammatico, USA, 2021, durata 158 minuti

Martedì 12

UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARDS

Regia di Reinaldo Marcus Green

Genere Sportivo, Biografico, USA, 2021, durata 144 minuti

Mercoledì 13

DIABOLIK

Regia di Marco Manetti, Antonio Manetti

Genere Commedia, Italia, 2021



Giovedì 14

ESTERNO NOTTE-PARTE 1

Regia di Marco Bellocchio

Genere Drammatico, Italia, 2022

Venerdì 15

ENNIO

Regia di Giuseppe Tornatore

Genere Documentario, Italia, Belgio, Cina, Giappone, 2021, durata 150 minuti.

Sabato 16

E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE

Regia di Pif

Genere Commedia, Italia, 2021, durata 108 minuti.

Domenica 17

IL RITRATTO DEL DUCA

Regia di Roger Michell

Genere Commedia- Gran Bretagna 2020, durata 96 minuti

Martedì 19

DOWNTOWN ABBEY II- UNA NUOVA ERA

Regia di Simon Curtis

Genere Drammatico, Gran Bretagna, 2022

Mercoledì 20

SPENCER

Regia di Pablo Larraín

Genere Biografico, USA, 2021, durata 111 minuti

Giovedì 21

ESTERNO NOTTE-PARTE 2

Regia di Marco Bellocchio

Genere Drammatico, Italia, 2022

Venerdì 22

ASSASSINIO SUL NILO

Regia di Kenneth Branagh

Genere Drammatico, USA, 2022, durata 127 minuti

Sabato 23

SETTEMBRE

Regia di Giulia Steigerwalt

Genere Drammatico, Italia, 2022, durata 110 minuti

Domenica 24

CORRO DA TE

Regia di Riccardo Milani

Genere Commedia, Italia, 2022, durata 113 minuti

Martedì 26

IL SESSO DEGLI ANGELI

Regia di Leonardo Pieraccioni

Genere Commedia, Italia, 2022, durata 91 minuti

Mercoledì 27

MADRES PARALELAS

Regia di Pedro Almodóvar

Genere Drammatico, Spagna, 2021, durata 120 minuti

Giovedì 28

IL CAPO PERFETTO

Regia di Fernando León de Aranoa

Genere Commedia, Spagna, 2021, durata 115 minuti

Venerdì 29

BELFAST

Regia di Kenneth Branagh

Genere Drammatico, Gran Bretagna, 2021, durata 98 minuti

Sabato 30

ELVIS

Regia di Baz Luhrmann

Genere Biografico, Drammatico, Musicale, – USA, 2022

Domenica 31

LA FIERA DELLE ILLUSIONI- NIGHTMARE ALLEY

Regia di Guillermo Del Toro

Genere Azione, Drammatico, – USA, 2021, durata 150 minuti

Il programma può essere soggetto a cambiamenti: per eventuali aggiornamenti rimandiamo al sito della Flog di Firenze, nella sezione dedicata al cinema all’aperto del Poggetto.