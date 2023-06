Cinema nel chiostro del Museo Novecento: il programma 2023

- Pubblicità -

Da una parte i capolavori del ‘900, dall’altra il grande schermo. Torna il Cinema nel chiostro del Museo Novecento di Firenze, con una programmazione curata dall’associazione MArte e da Spazio Alfieri che dal 19 giugno 2023 proseguirà per quasi 3 mesi. In cartellone i migliori film della stagione (il biglietto di quelli italiani ed europei è a 3,50 euro), ma anche una rassegna dedicata a Pedro Almodóvar, che proporrà i lavori del maestro recentemente restaurati. E poi tanti ospiti: attori, registi e sceneggiatori. Per chi, prima della proiezione, vorrà vedere la collezione permanente o le mostre temporanee, questo luogo d’arte durante l’estate rimarrà aperto fino alle 20.

Dai film di Almodóvar agli ospiti speciali

Il Cinema nel chiostro del Museo Novecento nel 2023 giunge alla terza edizione e quest’anno la platea cresce fino a poter ospitare 230 spettatori. Quella allestita nel complesso delle Leopoldine, è una delle arene estive di Firenze attive in pieno centro storico. Sarà aperta fino al 10 settembre. La novità è la rassegna Almodóvar la forma del desiderio, dedicata al celebre regista spagnolo. Sul grande schermo saranno proposti 5 film culto degli anni Ottanta e dei primi Novanta, recentemente restaurati: Tacchi a spillo (23 giugno), Donne sull’orlo di una crisi di Nervi (30 giugno), La legge del desiderio (7 luglio), Che ho fatto io per meritare questo? (14 luglio), L’indiscreto fascino del peccato (21 luglio).

Tra giugno e luglio arriveranno anche tanti ospiti. Il 25 giugno, in occasione della proiezione di Terra delle donne, la regista Marisa Vallone e l’attrice Paola Simi incontreranno il pubblico. Il 7 luglio sarà invece protagonista della serata una storia di formazione destinata ad un pubblico adolescente con I pionieri, presentato dal regista Paolo Scivoletto, mentre il 9 luglio Giovanni Veronesi introdurrà la proiezione di Romantiche. Infine il 23 luglio Stefano Cipani parlerà del film che ha diretto, Educazione fisica, tratto dal testo teatrale La palestra di Giorgio Scianna, adattato in sceneggiatura per il grande schermo dai fratelli D’Innocenzo.

La programmazione 2023 del Cinema nel chiostro del Museo Novecento

Il cartellone prevede poi le migliori produzioni della stagione in corso, da Nanni Moretti a Marco Bellocchio fino a Giuseppe Fiorello. Per i film italiani ed europei, grazie al progetto del Ministero della Cultura “Cinema revolution”, il biglietto costa solo 3,50 euro, per gli altri titoli il prezzo dell’intero è 8 euro, quello del ridotto 6 (per soci di Unicoop Firenze o i clienti di Autolinee Toscane). A disposizione anche il botteghino online (cinemanelchiostro.marte.18tickets.it) per acquistare in anticipo il titolo di ingresso, senza fare la fila (i biglietti della promozione Cinema revolution costano 4 euro se comprati sul web).

Ecco la programmazione del Cinema nel chiostro del Museo Novecento di Firenze per il mese di giugno 2023. Le proiezioni iniziano alle ore 21.30.

Lunedì 19 giugno 2023

IL SOL DELL’AVVENIRE

di Nanni Moretti

con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Flavio Furno

drammatico, 95 min, Italia 2023

RAPITO

di Marco Bellocchio

con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi

drammatico, 134 min, Italia 2023

STRANIZZA D’AMURI

di Giuseppe Fiorello

con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi, Simona Malato, Antonio De Matteo

drammatico, 130 min, Italia 2023

RICK DUFER

Stand Up Cogito Tour

#qualefelicitàtour

TACCHI A SPILLO

di Pedro Almodóvar

con Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé

commedia, 119 min, Spagna 1991

arena chiusa

LA TERRA DELLE DONNE

introducono il film la regista Marisa Vallone e l’attrice Paola Sini

modera Gabriele Rizza

di Marisa Vallone

con Paola Sini, Valentina Lodovini, Jan Bijvoet, Syama Rayner, Hal Yamanouchi, Alessandro Haber

drammatico, 104 min, Italia 2023

RITORNO A SEOUL

di Davy Chou

con Ji-min Park, Emeline Briffaud, Lim Cheol-Hyun, Louis-Do de Lencquesaing

drammatico, 117 min, Francia, Cambogia 2022

MON CRIME

di François Ozon

con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon

commedia, 102 min, Francia 2023

L’INNOCENTE

di Louis Garrel

con Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel, Jean-Claude Pautot

commedia, 99 min, Francia 2022

arena chiusa

DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

di Pedro Almodóvar

con Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, Rossy de Palma, María Barranco, Kiti Manver, Guillermo Montesinos, Chus Lampreave, Yayo Calvo, Loles León, Angel de Andrés López e la collaborazione di Fernando Guillén

commedia, 88 min, Spagna 1988

Sono possibili cambiamenti o annullamenti in caso di maltempo. Aggiornamenti sul programma 2023 di “Cinema nel chiostro” collegandosi al sito di Spazio Alfieri.