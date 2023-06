Biglietti del cinema a 3,50 euro: promozione per tutta l’estate 2023

- Pubblicità -

Non solo una “festa” con sconti al botteghino per una settimana, ma anche una promozione lunga un’intera estate che offre biglietti del cinema a 3,50 euro per i film italiani ed europei in programmazione nelle sale aderenti, fino al 16 settembre 2023. Poi a metà settembre ci saranno 5 giorni di ingressi a prezzo scontato per vedere tutti i titoli in cartellone. Il Ministero della Cultura ha dato il via a “Cinema revolution 2023“, il progetto nato insieme alle case di produzione e agli esercenti cinematografici per portare il pubblico in sala (e nelle arene estive) anche durante la stagione che generalmente vede un calo degli spettatori.

Per i film italiani ed europei biglietti del cinema a 3,50 euro

Il primo capitolo della campagna è stata l’iniziativa “Cinema in festa” che dall’11 al 15 giugno ha offerto biglietti a 3,50 per tutti i film in programmazione. Dal 16 giugno invece scatta la fase 2, con “Cinema revolution 2023”: l’ingresso in promozione con biglietto a 3,50 euro – nelle sale aderenti – sarà riservato alla visione dei film italiani ed europei, anche le nuove uscite. Per gli altri, come ad esempio le produzioni americane o extra Ue, le tariffe saranno quelle consuete. Per questo progetto il Ministero della Cultura ha stanziato 20 milioni di euro. La promozione con i biglietti a 3,50 euro continuerà fino al 16 settembre, quando torneranno gli sconti su tutti i film in cartellone.

Cinema in festa: a settembre 5 giorni con biglietti a 3,50 euro

La lunga estate di cinema a prezzi scontati si concluderà infatti con il ritorno di “Cinema in festa“: da domenica 17 a giovedì 21 settembre 2023 entrare in sala costerà solo 3,50 euro per tutti i film in programma (non solo quelli italiani ed europei), in tutti gli esercizi aderenti. Previsti inoltre eventi speciali, incontri con attori e registi, masterclass. Il progetto ha preso il via ufficialmente l’anno scorso (quando la festa del cinema ha portato davanti al grande schermo più di un milione di persone) e proseguirà anche nelle prossime estati, fino al 2026.

Cinema revolution: sale aderenti e la programmazione

Sono migliaia le sale aderenti in tutta Italia, la stragrande maggioranza dei cinema e delle arene all’aperto che saranno attive durante l’estate 2023, come i grandi multisala delle catene internazionali (ad esempio Uci Cinemas, The Space) e le piccole realtà indipendenti italiane. Tantissimi i film in programmazione tra i migliori titoli della passata stagione e nuove uscite, dai film d’essai alle grandi produzioni italiane ed europee. Sul sito di cinema revolution 2023 è possibile trovare l’elenco completo delle sale aderenti in tutta Italia, filtrabili per nome, città e provincia.

Biglietti del cinema in promozione a 3,50 euro: le date in sintesi

Ecco in sintesi come funziona la promozione (nei cinema aderenti) e tutte le date:

Cinema in festa – dall’11 al 15 giugno 2023

biglietto a 3,50 euro per tutti i film in programmazione (esclusi i formati speciali)

biglietto a 3,50 euro per tutti i film in programmazione (esclusi i formati speciali) Cinema revolution – dal 16 giugno al 16 settembre 2023

biglietto a 3,50 euro per i film italiani ed europei

biglietto a 3,50 euro per i film italiani ed europei Cinema in festa – dal 17 al 21 settembre 2023

biglietto a 3,50 euro per tutti i film in programmazione (esclusi i formati speciali)



Il progetto sarà replicato ogni estate fino al 2026.